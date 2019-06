Mirabilandia, bimbo morto annegato/ Video: mamma lo ha lasciato solo vicino scivolo

I risultati dell’autopsia aiuteranno a fare chiarezza sulla morte di Edoardo Bassani, il bambino di 4 anni deceduto mercoledì pomeriggio in una piscina di Mirabilandia, a Ravenna. Con questi esiti si chiuderà infatti la prima parte dell’inchiesta. Dopo gli accertamenti sulle cause della morte del piccolo, che quasi sicuramente è annegato, la Medicina del Lavoro dell’Ausl scandaglierà i protocolli legati alla sicurezza interna del parco, verificando anche il rispetto di tutte le norme di settore. Ma dal video delle telecamere interne, che è stato sequestrato, è emerso che la madre ha lasciato il bambino vicino ad uno scivolo con circa 30 centimetri di acqua dicendogli di stare lì fermo perché sarebbe tornata a breve. E invece, come riportato da Repubblica, il piccolo ha cominciato a spostarsi verso una baby-dance. Prima ha giocato e poi ha annaspato fino a soccombere in 110 centimetri di acqua. Il corpo è stato poi spostato dalle correnti della piscina fino al punto in cui è stato trovato. I bambini attorno non si sono accorti di nulla: hanno continuato a giocare, qualcuno lo ha sfiorato o gli è passato sotto in apnea.

MIRABILANDIA, BIMBO MORTO ANNEGATO: LA TRAGEDIA IN UN VIDEO

Si tratta di un video di otto minuti circa: parte dall’allontanamento della madre fino ai soccorsi, quando già la donna stava cercando il figlio. Di questi, per circa tre minuti Edoardo Bassani è rimasto a faccia in giù in acqua. Ora si attende dunque l’autopsia. Il conferimento dell’incarico per l’autopsia è fissato per le 10 in Procura a Ravenna. L’esame autoptico verrà eseguito dai medici legali Franco Tagliaro e Federica Bortolotti, individuati dai pm Alessandro Mancini e Daniele Barberini. Si tratta di un accertamento tecnico non ripetibile per il quale sono stati avvisati i dieci indagati per omicidio colposo in cooperazione. Così possono nominare a loro volta dei consulenti. Oltre alla madre di Edoardo, ci sono un bagnino 18enne, che si trovava a una ventina di metri dal bambino e che per primo è intervenuto dopo la segnalazione di un ragazzino di 10 anni, ma anche i responsabili a vari livelli della sicurezza e del servizio di salvataggio, con il direttore generale del parco e quello operativo.





