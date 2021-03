Miral Rivalta, figlia di Davide Rivalta e Rula Jebreal/ “Siamo cresciute insieme”

Miral Rivalta è la figlia della giornalista palestinese Rula Jebreal e dell’artista bolognese Davide Rivalta, nata nel 1996. Al fianco della madre, Miral ha girato il mondo: Roma, Parigi, Jaffa, New York dove ha frequentato l’Elisabeth Irwin High School. Ha deciso di completare gli studi in Italia, laureandosi presso l’Accademia delle Belle Arti di Bologna, dove vive e lavora: dipinge, fotografa e realizza sculture, ma soprattutto ama scrivere di arte e artisti. Spesso si reca a New York dove vive la mamma. Molto attiva sui social, Miral pubblica spesso scatti di famiglia, della sua quotidianità e dei suoi lavori artistici. In numerose foto appare la madre: “Buona festa della mamma (un po ‘in ritardo) alla donna più bella e brillante che conosco, che è anche mia madre”, ha scritto in occasione della festa della mamma, pubblicando una foto di Rula.

Miral Rivalta: il rapporto con la madre Rula Jebreal

A sua figlia, Rula Jebreal ha dedicato il libro “La strada dei fiori di Miral”, da cui è stato tratto il film “Miral”, diretto dal’ex compagno della giornalista, Julian Schnabel. Rula Jebreal e la figlia Miral Rivalta sono state protagoniste di una lunga chiacchierata per Marie Claire in occasione della festa della donna. “Le domande più difficili mi sono sempre state fatte da te, Miral, da quando avevi quattro anni, forse tre. Eri una giornalista nata, iniziavi sempre con un perché?”, ha raccontato un’orgogliosa Rula. Madre e figlia hanno a lungo parlato di femminismo. La giornalista palestinese è stata recentemente ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. In collegamento, dall’America, Rula Jebreal ha parlato anche del rapporto speciale con la figlia Miral: “Io e mia figlia siamo cresciute insieme. Miral è una ragazza straordinaria, è una figlia di cui sono molto fiera”.

