Mircea Lucescu, tecnico Dinamo Kiev/ “Giochiamo con paura finché non suonano allarmi”

Mircea Lucescu, tecnico della Dinamo Kiev, ha raccontato in una intervista a TuttoSport il campionato paradossale che la sua squadra sta vivendo a causa della guerra in Ucraina: “Viviamo con la paura. Ti guardi in cielo e non sai cosa può arrivare da un momento all’altro. Sentiamo i rumori degli aerei mentre siamo in campo e stiamo facendo le nostre partite ovviamente a porte chiuse, ma fin che non suonano gli allarmi giochiamo cercando di prestare massima attenzione al campo. Ci è capitato di dover aspettare anche un’ora nello spogliatoio prima di poter riprendere il match”.

DIRETTA/ Lucchese Reggiana (risultato 0-0) streaming video tv: giallo per Rozzio

L’allenatore, tuttavia, non ha mai pensato di rinunciare all’incarico. “Non so chi avrebbe fatto una cosa così al mio posto, ma io mi sento a posto nel fare quello che faccio. Non posso tradire questi ragazzi. Mi voleva il Fenerbahce, ma ho detto no. Il mio posto è là. Anche se quello che sta accadendo ha dell’inverosimile”.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: FeralpiSalò sola in vetta! Live score

Mircea Lucescu, tecnico Dinamo Kiev: la guerra in Ucraina dal campo di calcio

La Dinamo Kiev e le altre squadre ucraine, come raccontato dal tecnico Mircea Lucescu, trascorrono molto tempo nei Paesi confinanti all’Ucraina per evitare di correre rischi. “Ho forti dolori alla schiena e alle anche dovuti alle tante ore che devo passare in pullman quando ci spostiamo dalla Polonia ai campi di Kiev, Leopoli, Kryvyi Rov, Mynav, Uzgorod e Kolos dove ancora si può giocare il nostro campionato”.

In tal senso, il dito è puntato contro la comunità internazionale. “Dopo quasi un anno di guerra sembra che tutto sia ormai normale, assuefatto e nemmeno si parla più della vita negli stadi ucraini”, ha evidenziato. È per questo motivo che nelle scorse settimane ha cercato di portare dei messaggi di pace con delle amichevoli: “L’idea è stata mia. Sono stati momenti emozionanti, giocavamo per gli ucraini che erano sparsi per l’Europa, in particolare per nonne, mamme e figli piccoli perché gli uomini erano sul fronte a combattere dove ahimè sono ancora. Chissà mai quando finirà questa maledetta guerra”.

Diretta/ Siena Ancona (risultato 0-0) streaming video tv: chance per Paloschi!

© RIPRODUZIONE RISERVATA