Mirco e Giulia sempre più in crisi a Temptation Island 2024: lei vicina a Bruno, lui tra mille dubbi

Si avvicina il falò di confronto per Mirco e Giulia a Temptation Island 2024. Arrivano per il fidanzato le prime immagini della compagna con un altro: lui è il tentatore Bruno, con il quale pare stia nascendo un’affinità. Tanto che Giulia, scrivendoglielo sulla sabbia, lascia al ragazzo il suo numero di telefono, che lui cerca di memorizzare.

“Sarei curioso di vederti fuori… ti bacerei”, si sbilancia lui, abbracciandola in spiaggia. “Ora non si può, devo prima capire cosa voglio”, è la risposta di Giulia, che frena per il pensiero del fidanzato dall’altra parte del villaggio. Poi ecco arrivare anche per Giulia delle immagini di Mirco con la single Alessia.

Giulia chiede il falò di confronto immediato a Mirco a Temptation Island: lui rifiuta!

Lui parla proprio dei dubbi che ha in merito ai sentimenti che prova per la fidanzata, dichiarando: “Non so se è una mancanza di ricordi di quando ero felice… perché l’ultimo periodo… non so come faccio a sentire la mancanza se penso a quello, sarei finto. E non è che posso vivere di ricordi alla fine. L’amore c’è, però c’è da capire se è un amore che è rimasto lì fermo, tipo abitudine, o il solito amore che ci ha fatto arrivare a 9 anni. Ci sono dei momenti belli che abbiamo vissuto insieme e poi penso ai ricordi dell’ultimo anno e mezzo, in cui lei mi ha sempre giudicato, in cui mi fa rabbia.” Di fronte a queste dichiarazioni, Giulia prende una decisione importante: chiedere il falò di confronto immediato. “Ho ascoltato molto il mio cuore, la mia pancia, è arrivato il momento di tornare a casa. Io ho capito che ho un forte sentimento nei suoi confronti, non ce la faccio più.”, ammette. Lui però rifiuta il falò di confronto: “Sono ancora confuso, voglio pensare a me, mettermi al primo posto”.