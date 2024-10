Mirco e Giulia di Temptation Island 2024 convivono da tre anni ma il loro rapporto dura ormai da nove. Hanno deciso di partecipare al reality per dare una scossa alla loro relazione, che nel corso del tempo è naufragata per l’abitudine e l’indifferenza. Durante il percorso Giulia si è sempre mostrata piuttosto distaccata dal suo fidanzato, anche se allo stesso tempo ha instaurato una bella confidenza con Bruno, il single al quale si è legata tantissimo. Entrambi, ognuno dalla sua parte del villaggio, si sono mostrati stanchi e pensierosi di come mandare avanti una relazione di questo tipo.

Ma è stato soprattutto Mirco a mostrarsi indeciso per tutto il reality, confidandosi con la single Alessia per quella che era la sua relazione fuori con Giulia. Peccato (o per fortuna) che con le le cose sono andate per il meglio, dato che in ultimo si sono programmati una nottata insieme piena di coccole. Del resto la loro confidenza è stata palese sin dal primo momento: Alessia l’ha capito come nessuna mai prima d’ora, soprattutto Giulia, che con lui era piuttosto gelosa e possessiva.

Temptation Island 2024, pagella Mirco Rossi: il percorso nel reality gli è servito davvero?

Quando Mirco e Giulia di Temptation Island 2024 si sono trovati faccia a faccia al falò, hanno confessato di amarsi ancora. Eppure ognuno di loro ha spiegato di sentire grosse mancanze. Mirco è davvero combattuto: ha svelato di provare qualcosa per Alessia e di voler andare “oltre” con lei, mentre allo stesso tempo è ancora innamorato di Giulia. Insomma, una grossa confusione che però rivela un animo davvero combattuto per quell’amore che li ha tenuti insieme per nove anni. Mirco, Voto 7. Per quanto poi abbia scelto di andare con la tentatrice Alessia ha fatto un percorso autentico nel programma.

C’è chi dice che Temptation Island 2024 non sia servito a Mirco e Giulia, che per alcuni sono usciti esattamente come erano prima. Ecco, non è stato proprio così. Temptation Island 2024 aiuta a riflettere e Mirco si è davvero messo in gioco rispettando a suo modo l’ex fidanzata e scegliendo di non uscire con lei, consapevole che nonostante l’amore non si riusciranno mai a colmare certe lacune.