Mirco e la tentatrice Alessia Sagripanti sempre più vicini a Temptation Island 2024: volano parole importanti

Prima del falò di confronto con Mirco, per Giulia arriva a Temptation Island 2024 una serie di video in cui si vede il suo fidanzato insieme in esterna con la single Alessia Sagripanti. Tra i due ci sono parole importanti, in particolare Mirco le espone i suoi dubbi interiori: “Nel presente sto bene, se penso a lungo termine ho confusione in testa. Io non posso neanche pensare al passato. Io non posso pensare da solo al futuro… io l’ho fatto per noi, ho messo soldi da parte per noi, per vederla contenta, poi non sono stato più felice. Devo pensare di più a me stesso.”

Filippo Bisciglia interrompe Mirco e Alessia durante l'esterna a Temptation Island/ "Mai successo prima!"

Dopo le frasi sulla fidanzata Giulia, Mirco si esprime su Alessia, ammettendo: “Menomale che ti ho incontrato… ha influito. Mi hai capito subito, senza sforzarti di niente. Non so come una persona può farsi scappare una come te, ti meriti tanto…”

Mirco e Alessia Sagripanti si sono visti dopo Temptation Island?

Alessia Sagripanti a sua volta si sbilancia: “So che posso dare tanto. Sono sicura che in amore non voglio avere dubbi, aspetto che accada, non ci voglio pensare molto.” Poche ore dopo però, la tentatrice si sbilancia ulteriormente, ammettendo che, se vorrà, lei fuori ci sarà per lui e per incontrarlo anche per un caffè: “Se vuoi fuori ci vediamo…” Lui non nega il desiderio di rivederla: “Ho paura, perché mi sei entrata dentro come una cosa grande che ho paura di perdere poi. Non vorrei essere freddo ma non ti vorrei far scappare a questo punto.” Ci sarà stato questo incontro tra Mirco e Alessia? Gli indizi, al momento, sembrano farci propendere per il si.

Temptation Island 2024, 4a puntata/ Coppie e diretta 15 ottobre: Mirko innamorato della single Alessia?