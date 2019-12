Mirella Brera, suocera Caterina Balivo a Vieni da me/ “Ho un ottimo carattere”. Lei..

Grande sorpresa per Caterina Balivo nell’ultima puntata dell’anno di Vieni da me. Dopo aver aperto i cassetti della vita di Nanvy Brilli, la conduttrice, prima di ascoltare le previsioni per l’oroscopo del 2020, ha accolto in studio la suocera, la signora Mirella che si è presentata con una specie di vischio per poter baciare con affetto la nuora. La signora che, lo scorso 21 dicembre ha compiuto 85 anni, si accomoda con Caterina Balivo per poter ascoltare le previsioni di Simon & The Stars. “Il 21 dicembre è un giorno meraviglioso. Quelli nati in questo giorno hanno la capacità di visizione del sagittario, ma la determinazione del capricorno“, spiega Simona “Io ho un buon carattere”, afferma la signora Mirella. “Chi ha un buon carattere? Non diciamo bugie…”, commenta con il sorriso la Balivo.

Mirella, la suocera di Caterina Balivo: “pensava che io volessi solo i soldi di suo figlio?”

Simpatica e ironica, la signora Mirella ha ascoltato le previsioni 2020 per il toro, segno di suo figlio Marco che, secondo Simone and The Stars, potrebbe sorprendere tutti annunciando le nozze. “Io pensavo che lei (Caterina Balivo ndr) fosse la mia ultima nuora”, commenta con ironia la signora Mirella che svela che trascorrerà un’ultima notte dell’anno particolarmente tranquilla. “Mio marito va a letto alle 20.30. Al massimo bacerà qualche bambola di Cora (la figlia di Caterina Balivo ndr)”, commenta ancora. La conduttrice di Vieni da me, poi, in compagnia del giornalista Malcom Pagani, commenta i fatti più importanti del 2019 tra cui la nascita del figlio del Principe Harry e di Meghan Markle intorno alla quale ci sono stati molti rumors secondo i quali l’ex attrice sarebbe stata interessata solo ai soldi. “Anche lei, signora Mirella, ha pensato che io fossi interessata solo ai soldi di suo figlio…“, ha commentato con ironia la Balivo.

