Miria Pigato, chi è la moglie di Carlo Cottarelli/ 25 anni d’amore a Washington

Chi è Maria Pigato?

Miria Pigato è la moglie di Carlo Cottarelli, economista e editorialista italiano ed ex direttore del dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale. Cottarelli è uno dei numeri uno in ambito economico, economista conosciuto a livello mondiale che lavora per la Banca Mondiale come ‘practice manager’ e responsabile del Climate Action Group. L’economista è legato da tantissimi anni a Maria Pigato, la moglie con cui condivide proprio la passione per il mondo della finanza. La Pigato, infatti, ha studiato finanza e si è specializzata seguendo un master in Economia conseguito alla London School of Economics proprio come il marito. Non solo, la Pigato ha anche seguito un dottorato di ricerca in Economia sempre a Londra.

Della Pigato però non è dato sapere di più, visto che la donna è molto discreta e riservata e lontanissima dal mondo del gossip. La coppia è felicemente sposata da tantissimi anni e si sono conosciuti quando erano entrambi giovanissimi. Dopo il matrimonio hanno vissuto per ben 25 anni in America, per la precisione a Washington, e dal loro amore sono nati due figli.

Maria Pigato e Carlo Cottarelli: il matrimonio e due figli

Maria Pigato e Carlo Cottarelli sono più uniti che mai. La coppia ha vissuto 25 anni d’amore a Washington, ma sono poi rientrati in Italia. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Nicolò ed Elisa. Nicolò lavora a New York dopo aver conseguito una prestigiosissima laurea presso l’Università di Princeton, mentre Elisa è attualmente iscritta all’Università Ucla in California. La famiglia Cottarelli ha sempre vissuto all’estero per scelta proprio di Maria Pigato che anni fa convinse il marito ad accettare un lavoro nell’FMI.

Una cosa è certa: Cottarelli con la sua bellissima famiglia ha viaggiato in giro per il mondo. Dalla Gran Bretagna alla Russia fino alla Croazia, anche se il grande amore resta sempre l’America. Una volta tornato in Italia, però l’economista dalle pagine del Corriere della Sera ha raccontato: “la mattina spesso mi chiedevo: che ci faccio qui? Poi durante la giornata passava. Rientrare dopo 25 anni d’America non è facile. Mi mancano il mio letto, la mia casa, i miei figli”.











