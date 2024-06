West Coast Meeting Finale Ligure 2024 programma oggi 27 giugno/ Diretta streaming: Cottarelli, Don Pigi Banna

WEST COAST MEETING 2024 A FINALE LIGURE: IL PROGRAMMA DI OGGI TRA VITA ED ECONOMIA

Vita, persona ed economia: l’esperienza della realtà assieme alla domanda di “impossibile” continuare a dominare il programma del West Coast Meeting 2024 a Finale Ligure anche per i due incontri di oggi giovedì 27 giugno. La kermesse organizzata in Liguria presso i chiostri di Santa Caterina tra il 25 e il 30 giugno giunge alla terza giornata, sempre seguendo l’indirizzo dato dal titolo del 2024, ovvero “Siate realisti, domandate l’impossibile”.

Con la consueta diretta video streaming nei canali del West Coast Meeting e con le modalità che trovate qui sotto, oggi alle ore 18.30 si terrà l’incontro “C’è qualcuno che denserà la Vita?”: intervengono al dibattito il sacerdote Don Pigi Banna e lo psicoterapeuta Cesare Cornaggia. La fede applicata alla realtà e il confronto costante con l’analisi intima a psicologica dell’individuo per analizzare il tema chiave della nostra epoca, ovvero la questione del desiderio. La serata del West Coast Meeting 2024 a Finale Ligure – sempre con l’organizzazione del Centro Culturale “Cara Beltà” – prosegue alle ore 21 con l’incontro “Tra realtà e ideali, la persona al centro dell’economia”: intervengono l’economista Carlo Cottarelli, il responsabile Corporate Liguria Bper Banca Alessio Berta e il presidente della Fondazione De Mari, Luciano Pasquale; a moderare il dibattito, il giornalista Enrico Castelli.

COME SEGUIRE IN DIRETTA VIDEO STREAMING IL PROGRAMMA DEL WEST COAST MEETING FINALE LIGURE 2024

Come già avvenuti nelle prime due giornate di West Coast Meeting Finale Ligure 2024, è sempre possibile seguire la kermesse di incontri, mostre, dibattiti e concerti in “presenza” presso i Chiostri di Santa Caterina a Finale Ligure, o comodamente in diretta video streaming e diretta online anche sul nostro sito. È disponibile per l’intera durata degli incontri la diretta Facebook sulla pagina del Centro Culturale “Cara Beltà”, oltre che sul canale Fb de “IlSussidiario.net”: non solo, a ridosso dell’evento qui sotto posteremo la diretta streaming live dal canale YouTube del West Coast Meeting 2024.

Il programma dell’evento che “anticipa” il Meeting di Rimini per l’Amicizia tra i popoli – quest’anno dal 20 al 25 agosto sempre presso la Fiera Nuova di Rimini – fino a domenica 30 giugno ospiterà diversi incontri per affrontare le grandi tematiche dell’attualità sotto l’ottica del confronto-paragone tra realtà e desiderio di “impossibile”: il tutto, contornato dalla vitalità culturale e anche musicale da sempre protagoniste al West Coast Meeting. Ricordiamo che è sempre possibile visitare in presenza la mostra “Sub Tutela Dei” dedicata alla memoria e alla storia del “giudice ragazzino” Rosario Livatino, già presentata al Meeting di Rimini nel 2022. Sabato sera 29 giugno è previsto incontro del West Coast Meeting 2024 proprio sul tema della mostra, alla presenza del curatore Paolo Tosoni in dialogo con il magistrato Simone Luerti e l’avvocato Ugo Franceschelli.











