Miriam Galanti, ex fidanzata Gilles Rocca/ Amore finito dopo 14 anni: “Difficile…”

Miriam Galanti, chi è l’ex fidanzata di Gilles Rocca

La storia d’amore tra Miriam Galanti e Gilles Rocca è finita dopo quattordici anni di vita insieme. L’attrice che ha sempre preferito far parlare di sè per il proprio lavoro proteggendo la propria vita privata, ha condiviso tutto con Gilles Rocca che, dopo settimane di rumors e indiscrezioni, ha deciso di rompere il silenzio annunciando la fine della relazione. Un annuncio che Gilles Rocca ha deciso di fare per evitare che l’annuncio arrivasse dai giornali.

“Dopo 14 anni d’amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita. È difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io… il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile. Prima che la notizia possa essere riportata male dai giornali ho preferito farlo io. Spero che la morbosità del sapere il perché e il per come non si insinui nelle nostre vite. È stata una storia fantastica e non vorrei che si sporcasse con del gossip becero”, ha scritto Gilles.

Il silenzio di Miriam Galanti

Se Gilles Rocca ha deciso di scrivere sui social l’annuncio della fine della storia d’amore con Miriam Galanti, l’attrice ha deciso di restare in silenzio e di non commentare l’annuncio dell’ex fidanzata. L’attrice è sempre stata super riservata e discreta e continua ad esserlo anche adesso che ha detto addio a Gillles dopo 14 anni di vita insieme. La coppia che ha sempre convissuto sembrava in procinto di sposarsi, ma purtroppo, è arrivato l’annuncio dell’addio.

Una notizia che ha spiazzato tutti i fan della coppia che avevano imparato ad amare sia lei che lui anche durante la partecipazione di Gilles all’Isola dei Famosi.

