Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ “È un uomo con un cuore d’oro”

Miriam Galanti è la fidanzata di Gilles Rocca, naufrago all’Isola dei Famosi 2021, da ben dodici anni. Nell’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, Gilles Rocca ha sorpreso tutti con un’appassionata dedica d’amore alla storica fidanzata: “Mi manca come l’aria. Ogni mattina all’alba e ogni sera al tramonto prendo la nostra fotografia, me ne vado in riva al mare e penso a lei perché è una donna che mi accompagna da 12 anni, che mi ha migliorato la vita più di qualsiasi altra persona al mondo”. Il naufrago ha rivelato di essersi tatuato la parola ‘Respect’ prima di partire per l’Honduras, come monito a portare sempre rispetto alla sua compagna. Gilles Rocca e Miriam Galanti, insieme dal 2009, sono da sempre molto riservati sulla loro vita privata. I due attori si sono conosciuti a un corso di recitazione e dopo pochi mesi sono andati a vivere insieme.

Miriam Galanti: dodici anni insieme a Gilles Rocca

Miriam Galanti sulle pagine del settimanale Grand Hotel ha raccontato come Gilles Rocca le ha chiesto di andare a vivere insieme: “Ho trovato un messaggio scritto con il dentifricio sullo specchio del bagno: “Vieni a vivere con me?”. Gli ho scritto “sì”, sempre con il dentifricio. In quella casa abbiamo poi vissuto insieme per un anno e quel messaggio non l’abbiamo mai cancellato”. L’attrice, vista in “Don Matteo” e in “Che Dio ci aiuti”, ha raccontato che Gilles Rocca è davvero molto romantico e in dodici anni insieme le ha sempre dedicato molti gesti d’amore, un ultimo poco prima di partire per l’Isola dei Famosi 2021. Il vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le stelle ha tappezzato casa di bigliettini su cui aveva scritto “Ti amo”: “Gilles è un uomo con un cuore d’oro capace di travolgerti con il suo amore”, ha concluso.

