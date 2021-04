Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ Lui vuole un figlio, questa sera la risposta?

Ed eccoci tutti appassionati allo show dentro lo show e se con un occhio continueremo a seguire le peripezie di Gilles Rossa all’Isola dei Famosi 2021, con l’altro siamo tutti curiosi di capire quale sarà la risposta della fidanzata Miriam Galanti alla sua proposta dell’altra sera. Durante una delle ultime dirette dello show di Canale5, il fonico ha avuto modo di chiedere ad Ilary Blasi di convincere la fidanzata a fare un figlio visto che essere una grande professionista non preclude l’essere mamma e lei lo è di tre bellissimi bambini/ragazzi. La conduttrice a quel punto ha promesso che glielo chiederà e quindi adesso siamo tutti in attesa di capire se la risposta di Miriam Galanti sarà positiva o meno. Fino al momento del suo ritorno a casa, comunque, Gilles Rocca non mollerà la presa visto che ogni momento è buono per farle una dedica arrivando addirittura a scrivere il suo nome sui tronchi sulla spiaggia di Playa Reunion, quale sarà la dedica pensata per lei questa sera?

L’attrice, classe 1989, sta insieme a Gilles Rocca ormai da oltre 11 anni ma mai il fresco vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle ha parlato di proposte importanti, almeno non di matrimonio. Cosa che deve essere cambiata adesso che è costretto a stare lontano da lei tanto da farle una dedica ogni volta che arriva in Palapa fino a chiederle, appunto, un figlio. Già in un’intervista Rocca ha ammesso di aver in futuro l’allargamento della famiglia ma al momento sembra che l’unico intoppo quindi sia proprio il volere della sua amata compagna, le cose cambieranno adesso?

