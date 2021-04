Isola dei Famosi 2021, eliminato, nominati e pagelle/ Fariba nel mirino, Ubaldo show!

Isola dei Famosi 2021, le pagelle della decima puntata

Fuoco e fiamme all’Isola dei Famosi 2021 in questa decima puntata. Ilary Blasi, bellissima in abito blu in velluto (con tanto di guanti!) e pettinatura alla Eva Kant, conduce un appuntamento ricco di liti che hanno inizio sin da subito. La conduttrice però riesce come sempre a placare gli animi di una palapa infuocata con il suo sarcasmo e tagliando corto con l’aplomb che la contraddistingue quando necessario. VOTO 7,5.

È come sempre tagliente Tommaso Zorzi, pronto a cogliere il punto debole dei naufraghi e pizzicare lì dove fa più male. VOTO 7. Il suo ruolo di opinionista desta ancora qualche perplessità: Iva Zanicchi è sicuramente una presenza divertente e ironica in studio ma dell’opinionista c’è poco. VOTO 5,5. È più affine al ruolo Elettra Lamborghini ma pecca talvolta di eccessivo buonismo e un filo di moralismo. VOTO 5,5

Fariba sotto attacco, lacrime e liti nel gruppo

La decima puntata dell’Isola dei Famosi, come accennato, è stata caratterizzata da numerosi scontri. Assoluta protagonista lei: Fariba Tehrani. La maggior parte del gruppo ormai la vuole fuori, convinta che sia poco limpida e molto stratega. Tra i due schieramenti, potremmo dire che la ragione sta nel mezzo. VOTO 5,5 Al centro di scontri come sempre anche Vera Gemma che, al di là di tutto, riesce sempre a non prendersi sul serio, caratteristica che va premiata. VOTO 7 Qualità per cui non spiccano Andrea Cerioli e Gilles Rocca. Il primo però ci regala un momento davvero toccante e sincero col ricordo di sua madre. VOTO 6,5. Il secondo alterna alti e bassi e continua un po’ ad essere l’incompreso del gruppo. VOTO 6. Genuina e schietta fino all’osso (a volte esagerando), Valentina Persia si conferma una grande concorrente di quest’Isola dei Famosi. VOTO 7,5 Al contrario, Isolde Kostner è ancora poco presente al gruppo e alle dinamiche. Siamo in un reality e non in vacanza. VOTO 5

Eliminato e nominati della decima puntata dell’isola dei Famosi 2021

Beatrice Marchetti è l’eliminata di questa decima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 ma rimane in solitaria su Playa Imboscata da vera guerriera. Come se la caverà? VOTO 6. Bene Awed che appare più sereno, nonostante la fame. VOTO 6. Forti e determinate Angela Melillo e Francesca Lodo che insieme vincono la prova ricompensa. VOTO 6,5 Troppe gaffe per Paul Gascoigne nella decima puntata, a cui non perdoniamo le battute poco eleganti fatte a Fariba durante il momento della nomination. VOTO 5 Continua ad essere poco chiara Miryea, che non si lascia ben inquadrare, rischiando di sembrare più personaggio che persona. VOTO 5,5. Nuovamente leader Roberto Ciufoli che però si palesa solo quando c’è da vincere le prove. VOTO 6. Una vera furia Ubaldo Lanzo, ormai lanciatosi totalmente nelle dinamiche del reality. VOTO 6,5. Concludiamo con i nominati della decima puntata che sono Fariba e Vera Gemma.



