Miriam Leone e Paolo Carullo innamorati sul Lago di Como/ “Arrivo in barca un sogno”

Bellissima e con un look semplice, ma elegantissimo, Miriam Leone si è concessa un weekend di relax sul Lago di Como con il fidanzato Paolo Carullo con cui fa coppia fissa da ormai un anno. Finora, l’attrice era riuscita a proteggere la sua storia d’amore da fotografi e giornali, ma il weekend d’amore che si è concessa in una location da sogno è stato immortalato dai fotografi del settimanale Chi che ha pubblicato le immagini della coppia sull’ultimo numero in edicola. Miriam Leone e Paolo Carullo sono arrivati a bordo di una barca che, la stessa attrice, su Instagram, ha definito “un sogno”. L’ex Miss Italia, per l’occasione, ha scelto d’indossare un abito a strisce gialle e bianche completando il look con degli occhiali da sole. Outfit casual anche per Paolo Carullo che, nel corso dell’ultimo anno, ha fatto breccia nel cuore della Leone che è una delle attrici più richieste e apprezzate del momento.

MIRIAM LEONE E PAOLO CARULLO: WEEKEND D’AMORE SUL LAGO DI COMO

Dopo essere arrivati in barca sul Lago di Como, Miriam Leone e Paolo Carullo hanno soggiornato in un palazzo storico con vista su Bellagio. Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi che è riuscito a pizzicarli per la prima volta insieme, l’attrice e il fidanzato si sono sereni e rilassati mentre si scambiano sguardi e sorrisi complici. Insieme dalla scorsa estate, la coppia non era mai stata pizzicata insieme. Riservatissima, l’ex Miss Italia ha sempre protetto la propria vita privata. Stavolta, però, i fotografi sono riusciti a coglierla insieme all’uomo che ha conquistato il suo cuore. Da parte della coppia, però, nessuna dichiarazione. Nonostante le prime immagini d’amore, Miriam e Paolo scelgono la strada del silenzio.



