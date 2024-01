Miriam Leone, le prime parole da mamma: “Mi sento imperfetta e innamorata”/ “Mio figlio Orlando è…”

Miriam Leone si mostra sui social pochi giorni dopo il parto e racconta le emozioni di essere mamma

Lo scorso 29 dicembre, Miriam Leone è diventata mamma per la prima volta. La celebre attrice ha dato alla luce Orlando, avuto dal marito Paolo Carullo. A distanza di qualche giorno dal lieto evento, Miriam è tornata a mostrarsi sui social, rompendo il silenzio sulla maternità e raccontando le emozioni che ne sono scaturite.

“Sono diventata mamma”, ha esordito con semplicità e un cuore rosso l’attrice. Poi ha raccontato le sue emozioni: “La maternità ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ricuce, scioglie i nodi, ti pettina, ti riempie di amore da dare, di dubbi, di possibilità, di amore e ancora amore, di istinto (che dopo tutte quelle spinte so che posso contare anche su di me) di rispetto per una vita così pura, appena iniziata, di profumo di futuro, di latte, di fragilità, di forza straordinaria, di presente, di passato che si addomestica. Dare alla luce illumina.”

Miriam Leone mamma di Orlando: “Mi sento imperfetta e innamorata”

Miriam Leone, nel lungo post pubblicato su Instagram affiancato ad alcuni scatti che la vedono in versione ‘nature’, senza trucco e orpelli, ha poi ringraziato chi le è stato vicino in questi momenti, ma ancor prima suo figlio per le grandi emozioni che finora le ha donato. “Grazie Orlando per questi primi giorni insieme, la tua mamma ce la metterà sempre tutta. – ha scritto l’attrice, per poi passare al marito – Grazie a Paolo e a tutte le persone che ci sono vicine o che hanno avuto anche solo un pensiero per noi in questo momento di vita così normale e straordinario. Mi sento così, imperfetta e innamorata.” ha concluso.

