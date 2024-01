Miriam Leone è diventata mamma: nato il primo figlio Orlando/ “Amore infinito, grazia alla vita…”

Miriam Leone, l’ultima lieta notizia del 2023: è nato Orlando

Una notizia più che lieta ha accompagnato una delle attrici più apprezzate del panorama italiano verso la chiusura del 2023: stiamo parlando di Miriam Leone, diventata madre per la prima volta lo scorso 29 dicembre. Come riporta il portale di Tv Sorrisi e Canzoni, è stata lei stessa a darne l’annuncio attraverso un toccante e dolce post pubblicato sui social.

“E’ nato il nostro bambino, Orlando Leone Carullo; amore infinito, grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia…”. Queste le parole scelte da Miriam Leone per annunciare ai suoi follower la nascita del suo primogenito, Orlando. L’attrice ha poi aggiunto un giro di sentiti ringraziamenti per il personale ospedaliero che l’ha supportata prima, durante e dopo il parto.

Miriam Leone e Paolo Carullo, finalmente genitori di Orlando: i messaggi di auguri

Le toccanti parole di Miriam Leone – come riporta Tv Sorrisi e Canzoni – sono state poste come didascalia ad una tenera foto che ritrae la sua mano stringere quella del piccolo Orlando che, lo scorso 29 dicembre 2023, ha finalmente visto la luce. Una gioia immensa per l’attrice ma sicuramente anche per suo marito Paolo Carullo; diventare genitori è stato per loro l’ultimo regalo dell’anno ormai concluso prima di tuffarsi a capofitto nel 2024.

Come riporta il portale, Miriam Leone ha immediatamente ricevuto numerosi messaggi di auguri dopo aver annunciato la nascita del suo primo figlio Orlando. Dai tanti follower che la seguono sui social ai personaggi noti e colleghi. “Oddio, che meraviglia! L’ultimo regalo di questo anno meraviglioso. Auguri a voi, auguri a te splendore”, queste le dolci parole di Elena Sofia Ricci, seguite da quelle di Mara Venier, Laura Pausini e anche di Stefano Accorsi: “Auguri, benvenuti Orlando e un grande abbraccio a voi!”.

