Miriam Sette, moglie di Spinazzola dopo l’infortunio/ “Tuo figlio Mattia fiero di te”

La partita degli Europei tenutasi ieri, 2 luglio, tra Italia e Belgio ha visto gli azzurri trionfare e conquistare un posto in semifinale. Tuttavia, pochi minuti prima della fine del match, Leonardo Spinazzola ha subito un infortunio che ha messo fine alla sua partecipazione agli Europei. Il calciatore ha lasciato il campo in barrella e tra le lacrime, consapevole del fatto che sarebbe stata la fine del suo europeo. Di fronte a queste immagini, sua moglie Miriam Sette ha voluto dedicargli alcune parole, postate su Instagram accanto ad una foto del figlio Mattia che tifa per papà. “Quante volte l’hai sognato, immaginato questo europeo .. nessuno lo sa.. ma oggi il treno per te si ferma qui.. – ha esordito Miriam, per poi aggiungere – Ci hai fatto vivere 20 giorni meravigliosi ed indimenticabili, chi ti conosce sa quanto vali e in questi giorni lo hai dimostrato a tutta l’Europa ..Ora ti aspetta un’altra battaglia, ma ci sei già passato, sei forte, la supererai a testa alta con cuore e grinta ed il sorriso, il tuo magnifico sorriso che nonostante la vita ti stia mettendo un po’ troppo spesso a dura prova.. mai niente e nessuno te lo leverà dal viso, Mai!”

Florenzi via dalla Roma?/ Calciomercato news, le alternative per lui e Spinazzola

Miriam Sette al marito Spinazzola: “Siamo tutti orgogliosi di te”

Non è la prima volta che Spinazzola affronta un infortunio ma, al suo fianco, ha sempre trovato il supporto di sua moglie Miriam. La donna conclude allora il suo lungo messaggio con un incoraggiamento: “presto sarai di nuovo in campo a gioire con i tuoi compagni.. L’ultima cosa ma che è la più importante .. hai reso tutti orgogliosi ma soprattutto nostro figlio Mattia di soli 3 anni è fiero ed orgoglioso del suo papà dall’inizio alla fine..credo che a fronte di questo non ci sia altro da aggiungere ..Dopo la tempesta c è sempre il sole, e noi lo sappiamo bene.. Sei forte amore mio. Più forte di prima. Con te, Sempre.”

DIRETTA REPUBBLICA CECA DANIMARCA/ Video streaming tv: la storia della partita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriam Sette (@miri_sette)

LEGGI ANCHE:

RISULTATI EUROPEI 2020/ Diretta gol: verso le semifinali, live score quarti

© RIPRODUZIONE RISERVATA