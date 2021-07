Infortunio Leonardo Spinazzola, Europei finiti/ Video Lacrime e barella ginocchio ko?

Leonardo Spinazzola ha rimediato un infortunio che pare purtroppo essere di seria entità nel corso di Italia Belgio, match valido per i quarti di finale degli Europei 2020. Il terzino sinistro di proprietà della Roma, durante l’ennesima progressione in avanti, nella metà campo dei Diavoli Rossi ha accusato un problema alla gamba sinistra, arrestando improvvisamente la sua corsa e chiedendo a gran voce il cambio, con una smorfia di evidente dolore che gli attraversava il volto. Inizialmente il problema pareva non essere grave, si parlava di un semplice guaio muscolare, ma la situazione sembra essere purtroppo più importante.

LEONARDO SPINAZZOLA INFORTUNIO: EUROPEI FINITI

Infatti, sin dalla prima analisi al rallenty dei replay relativi all’infortunio di Leonardo Spinazzola, si è notata una sorta di innaturale cedimento del ginocchio sinistro, con un’espressione di dolore improvvisamente comparsa sul volto del giocatore dell’Italia. Quando sono arrivati i medici della Nazionale dalla panchina, Spinazzola si è lasciato cadere a terra e si è abbandonato a un pianto inconsolabile, un po’ per il dolore, un po’, probabilmente, per via della consapevolezza che i suoi Europei sono finiti. L’uscita dal campo in barella del calciatore non lascia presagire nulla di buono per le condizioni fisiche del ragazzo.

El dolor de #Spinazzola es el dolor de toda su afición.🌹#BelgicavsItalia pic.twitter.com/HVbtoRCLRU — Marisol Téllez M. (@solTllez) July 2, 2021

