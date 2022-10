Miriana Bello “Giaele De Donà ha avuto un flirt con Briatore”/ “Lei era fidanzata…”

Miriana Bello, la verità sul flirt tra Giaele De Donà e Flavio Briatore

Miriana Bello amica di Giaele De Donà, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi in edicola dal 5 ottobre, dove anche Emy Buono ha parlato della concorrente del Grande Fratello Vip svelando i segreti del suo matrimonio della concorrente del Grande Fratello Vip 2022 con il marito Brad, ha svelato quella che sarebbe la sua verità sul presunto flirt che Giaele avrebbe avuto con Flavio Briatore. Un flirt che Briatore ha smentito fortemente affermando di non conoscere affatto la De Donà. Oggi, però, Miriana svela ulteriori dettagli.

Matthias De Donà, fratello Giaele De Donà/ "Matrimonio con Brad finito? Lui non ha apprezzato..."

“Il flirt c’è stato” – svela Miriana Bello a Chi. “Sul profilo Instagram di lei c’è una foto scattata su un jet privato il 7 agosto 2020. All’epoca, Giaele era fidanzata con Brad, ma frequentava Flavio (Briatore ndr) e quello è proprio il suo aereo”, ha aggiunto Miriana,

Sofia Giaele De Donà, "Antonino Spinalbese è interessato a me"/ Fan spiazzati…

Le rivelazioni di Miriana Bello su giaele De Donà

Miriana Bello, amica di infanzia di Giaele De Donà, ai microfoni del settimanale Chi, ha svelato ulteriori dettagli sulla modella 23enne che sta conquistando la scena al Grande Fratello Vip 2022. “Da molto tempo giaele sogna di fare televisione. Con Brad il rapporto è a distanza. Lui è molto impegnato e la loro storia è open. Come ha detto la stessa Giaele. Se capita un flirt capita e al marito va bene così”, ha spiegato Miriana.

“Questi sono i loro patti. Lui, poi, ha già un matrimonio alle spalle ma si è rifatto una vita quando ha conosciuto Giaele“, ha concluso l’amica d’infanzia della De Donà che ha parlato tranquillamente del suo matrimonio sin dal primo giorno di permanenza nella casa di Cinecittà.

Giaele De Donà, l’amica Emy Buono svela i segreti del matrimonio con Brad Beck/ “Niente convivenza, i soldi…”













© RIPRODUZIONE RISERVATA