Giaele De Donà “Ho avuto un flirt con Briatore”/ Flavio la smentisce: “Ma chi è?”

Giaele De Donà si presenta al GF Vip: “Briatore e Gregoraci? Mi potevano pulire le scarpe”

Giaele De Donà, influencer sposata con un ricco imprenditore americano, ha sempre sostenuto di aver avuto un flirt con Flavio Briatore. La gieffina lo ha fatto sapere a gran voce, tanto che nella sua clip di presentazione ha dichiarato: “Sono stata al centro di qualche gossip, come per esempio Flavio Briatore. Sono stata pure paragonata a Elisabetta Gregoraci. Ma per favore, dai. Mi potevano solo pulire le scarpe.”

Il gossip di cui parla la vippona, ora nella casa del Grande Fratello Vip 2022, riguarda appunto questo presunto flirt con l’imprenditore di cui Giaele De Donà non fa certo mistero. In ogni caso, l’influencer è al centro della polemica per l’amore libero con suo marito concetto che nella casa, gli altri inquilini fanno fatica a digerire e comprendere.

Giaele De Donà, Flavio Briatore smentisce il gossip sul loro flirt

Dopo che Giaele De Donà ha diffuso la voce secondo cui avrebbe avuto un flirt con Flavio Briatore, l’imprenditore ai microfoni di Chi ha dichiarato: “Non la conosco e non ho mai sentito parlare di lei”.

A quanto riporta Dagospia, Briatore avrebbe incontrato Giaele De Donà in un locale e le avrebbe concesso un selfie. Se questo si rivelasse vero un selfie non può di certo essere sinonimo di relazione. Ora rimane da capire se Alfonso Signorini porterà la questione in puntata e cercherà di approfondirne le dinamiche per capire la verità. Cosa farà la gieffina? Al momento, Giaele è senza dubbio occupata in alcuni scontri nella casa; uno è senza dubbio quello con Carolina Marconi, al quale si aggiunge anche la lite molto accesa con Ginevra Lamborghini con la quale gli animi si sono scaldati parecchio. Ora le acque si sono calmate, ma il matrimonio libero dell’influencer sta creando polemiche sia fuori che dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022.

