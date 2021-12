Miriana Trevisan “Biagio D’Anelli? Ci incastravamo perfettamente”/ Sotto le coperte…

Miriana Trevisan non ha preso bene l’eliminazione di Biagio D’Anelli durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2021. La showgirl confidandosi con Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè ha ammesso di sentire moto la sua mancanza ammettendo come la notte della diretta i due si fossero “Dichiarati”. Lulù e Manuel hanno compreso la tristezza della donna che proprio nel momento più bello della sua conoscenza con l’opinionista ha dovuto dirgli temporaneamente addio.

“Anche adesso in confessionale ho detto che non ci siamo baciati, né abbiamo limonato. Noi ci siamo baciati e amati. Non ridurrò mai a una limonata” Miriana ha anche ammesso ai due la sua preoccupazione sul futuro di entrambi fuori dalla casa, ma Manuel ha cercato di tranquillizzarla: “È vent’anni che vive da solo e che sogna di poter vivere le piccole cose con una donna e le ha talmente sognate e immaginate con te che fuori non può più trovare la sensazione che ha con te perché le ha sognate prima con te”.

Miriana Trevisan soffre per l’eliminazione di Biagio D’Anelli

La perdita di Biagio D’Anelli all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 per Miriana Trevisan è stato un brutto colpo e a Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè oltre ad aver confessato di aver raggiunto con l’ex concorrente un’intimità molto forte ha anche ammesso come loro due si incastrassero alla perfezione: “Il bacio che ci siamo scambiati sotto le coperte era di una profondità ed intensità che andava oltre il semplice contatto fisico. Ci incastravamo perfettamente, è una roba che non provavo da tanti anni”.

Dopo aver consolato la showgirl Manuel Bortuzzo le ha consigliato, dopo aver vissuto due relazioni durante questa edizione del Grande Fratello Vip 2021 di prendersi del tempo per sé stessa e per stare serena consapevole che Biagio fuori saprà aspettarla: “È dall’inizio che sei sempre in mezzo, goditi un po’ di pace. Sai che c’è una persona che ti vuole bene e che da fuori ti penserà”.



