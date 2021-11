Miriana Trevisan chiude con Nicola Pisu/ “Non c’è nessun fuori”

Miriana Trevisan: storia al capolinea con Nicola Pisu?

Il rapporto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu è stato messo a dura prova in questi giorni. Nella puntata di lunedì Alfonso Signorini ha tirato in ballo la questione in quanto Miriana e Soleil Sorge hanno avuto un acceso dibattito sul salvaguardare i sentimenti delle persone, durante la quale l’influencer ha accusato l’ex velina di non essere stata mai chiara con Nicola. Al momento delle nomination Nicola ha nominato Miriana, accusandola di non essere sincera con lui, e di conseguenza la conduttrice ha ricambiato il colpo basso: si è così scatenata un’accesa discussione tra i due che è terminata con una frase infelice dei Pisu, “vai da chi ti tratta male“.

Miriana, profondamente delusa dalle parole del ragazzo, lo ha allontanato in malo modo. Grazie all’intervento di Manila e di altri vip, Miriana ha provato a riallacciare un rapporto di amicizia con Nicola.

Miriana Trevisan nessun “fuori” con Nicola

Nelle ultime ore Miriana Trevisan e Nicola Pisu hanno avuto nuovamente modo di fare il punto sul loro rapporto. A distanza di qualche giorno, l’ex velina ha voluto confrontarsi con Nicola confermando la sua decisione di non voler iniziare una relazione con lui all’interno della Casa: “Io ti ho trattato da uomo. Sicuramente adesso vedo che hai ancora qualcosa che non va, nel senso che non ci capiamo. Hai avuto per due o tre volte delle brutte reazioni con me. Non voglio questi problemi nella mia vita sentimentale, se ci dovesse essere. Sono stati momenti di rabbia troppo forti. Me ne hai fatte di tutti i colori, io ero spaventata”.

La Trevisan ha ribadito di aver provato attrazione per il ragazzo, ma adesso tra loro può esserci solo un’amicizia. Nicola, però, ha voluto sapere se fuori dalla casa ci possono essere delle possibilità di iniziare una relazione: “Ci vedremo una volta usciti? Ok, ma almeno una cena insieme la facciamo?”. Ma Miriana ha voluto essere molto chiara, mettendo la parola fine al loro flirt: “Se devi aspettarmi fuori? No, non ne parliamo ti prego, basta. Non c’è nessun fuori di qui. Siamo amici e va benissimo così”.

