Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, complicità alle stelle/ “Intesa particolare”

Cresce l’intesa nella Casa del Grande Fratello Vip tra Miriana Trevisan e l’ultimo arrivato Biagio D’Anelli. Dopo le immagini dei due insieme sotto le coperte ne sono arrivate di nuove che testimoniano la crescente intesa. Miriana e Biagio si stuzzicano spesso, e non mancano gesti affettuosi. Lei cerca quasi di giustificarli, dicendogli: “Anche questa mattina ti ho accarezzato pensando fossi Clarissa, mi manca”.

Katia Ricciarelli choc "Biagio D'Anelli è normale o è gay?"/ Espulsa dal GF VIP?

Si continua poi in cucina, con un battibecco che sembra proprio da fidanzati in cui lei gli dice di non volerlo più a dormire nello stesso letto ma quando lui gli chiede se vuole che cambi camera, lei tentenna. Piccoli gesti che testimoniano “un’intesa particolare”, come scrive qualcuno sul web. Un’intesa che però non sembra essere vista di buon occhio da Katia Ricciarelli che, osservandoli interdetta, ha detto: “Ma non sarà un po’ troppo?”

Maria Monsè "Lulù e Sophie con me sono delle iene"/ L'avvertimento a Miriana "sparlano alle tue spalle"

Miriana Trevisan vicina a Biagio D’Anelli ma il web non apprezza…

Miriana Trevisan sembra essere molto vicina a Biagio D’Anelli che, tuttavia, in base alle ultime indiscrezioni sul suo conto sarebbe già impegnato fuori e anche da qualche tempo. Intanto sul web non mancano le critiche di coloro che ricordano come la Trevisan si era avvicinata in modo simile anche a Nicola Pisu per poi ‘scaricarlo’. “Miriana ricomincia a fare lo stesso gioco che faceva con Nicola … ma sta volta forse sarà lei a prendersi il due di picche.”, ha scritto un utente; un altro invece l’ha accusata “Vuole solo avere la sua storia televisiva e assicurarsi qualche clip in puntata”.

LEGGI ANCHE:

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli insieme sotto le coperte/ Nuovo flirt al GF Vip?

© RIPRODUZIONE RISERVATA