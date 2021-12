Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli sempre più complici/ “Attenta, lui è un galletto”

Miriana Trevisan è sempre più vicina a Biagio D’Anelli. Durante la serata, due tra i VIP sembrano essersi avvicinati molto e con parecchia voglia di conoscersi di più. Giucas Casella comodo e sdraiato sul divano davanti alla cucina, viene accerchiato da Miriana e Biagio che lo coccolano e giocano con lui. Tra queste effusioni amichevoli, nasce un discorso ben più privato ed intimo; Biagio chiede diretto alla donna: “Mi dici voglio dormire con te?”. Miriana, sfuggente, risponde con indifferenza, come se non gli importasse dove l’opinionista decida di trascorrere la notte: “Fai come ti pare, fai quello che vuoi”. “Dimmi, esponiti. Vuoi che dormo nella stanza blu, sì o no?” Biagio insiste per farsi dire da Miriana che ha desiderio di dividere il suo letto con lui, mentre Giucas, in mezzo a loro, mette in guardia la donna: “Attenta, lui è un galletto”. Divertito dalla situazione, l’illusionista si alza dal divano, lasciando i due VIP sempre più vicini e soli a parlare. Biagio e Miriana continuano a stuzzicarsi, scherzando sul fatto che l’opinionista voglia in tutti i modi che la donna ammetta di voler dormire affianco a lui, vedendola sempre più distante ma, desiderosa e compiaciuta, nel ricevere nuove attenzioni.

Miriana Trevisan arriva allo scontro con Maria Monsè. La presenza di Maria Monsé nella casa del Grande Fratello Vip non sembra essere molto gradita agli inquilini di Cinecittà, in particolare alle sorelle Selassié e a Sophie Codegoni. Dopo aver origliato il confessionale della gieffina, Lulù si è scagliata contro Maria, accusandola di parlare male di lei alle sue spalle. Maria ha poi rivelato a Miriana Trevisan che le Selassié e Sophie parlano male anche di lei. “Sophie no, è durissima e prende le sue decisioni. Tanto tu sei sempre di parte. Tu ti stai vendicando contro una ragazza di vent’anni, ma basta”, ha sbottato Miriana ascoltando le lamentele di Maria. Maria Monsè si è giustificata: “Io sono entrata in camera, ho visto la sua valigia che era disordinata, quasi zingaresca. Mi ha detto che sono gentile perché sono falsa, non si fida e sono odiosa. Io le volevo solo piegare i vestiti…”. Miriana appare infastidita per i suoi giudizi: “Questa cosa di Sophie che difende le Selassié non è vero. Perché non può dirti che le sei antipatica a pelle? Soleil lo dice al mondo”. Maria però non è convinta: “Io le ho detto solo che, visto che io lo giudico offensivo, spero che qualcuno le dica altrettanto così capisce la sensazione non bella. Io non mi dispero, sto meglio di prima perché sono cadute le maschere e mi sento più rilassata. Quando tu sei uscita, loro che dicono di essere amiche, erano belle rilassate e sono false”.

Intanto, Miriana Trevisan si è espressa sulla situazione che si è creata tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi la scorsa notte e ha detto: “Io non ci vedo niente di male”. Anche Jessica segue l’onda di Miriana, cercando di far capire a Sophie che la spontaneità è sempre apprezzata anche dal pubblico che li guarda e li segue: “È bello quando uno non pensa e fa le cose perché è spontaneo”.

