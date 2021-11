Miriana Trevisan eliminata dal Grande Fratello Vip?/ Clarissa si schiera con lei…

Miriana Trevisan e l’ultimo confronto con Nicola Pisu

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan ha avuto modo di confrontati con Nicola Pisu, uscito settimana scorsa dalla casa. Dopo l’uscita del ragazzo, Miriana ha mostrato una certa “leggerezza” che non è piaciuta al figlio di Patrizia Mirigiliani. L’ex velina ha affermato di essere sempre stata coerente e di averlo allontanato perché lei, oltre l’attrazione, non è mai andata e che non avrebbe voluto una relazione con lui in nessun caso. Dopo la puntata ha avuto modo di raccontare l’accaduto e di condividere le sue idee con Francesca Cipriani. Le due donne hanno confrontato gli ultimi amori che hanno avuto e Francesca ha dato ragione a Miriana, dicendole che l’attacco di rabbia di Nicola è stato assolutamente fuori luogo, ma che almeno lui è sempre stato coerente sui sentimenti provati e che non ha mai cambiato la sua versione dei fatti.

Alla fine, ha confessato la Trevisan, si è sentita poco considerata perché lui si è dimostrato immaturo, non le ha mai chiesto di lei e della sua storia personale, mentre lui raccontava di sé e di tutta la sua vita. L’exploit finale, poi, l’ha davvero spaventata e le ha fatto sostenere che è stata una grande e bellissima infatuazione, ma che non potrà mai essere nulla di più.

Miriana Trevisan: Clarissa dalla sua parte

Marina Trevisan si trova ancora una volta in nomination. Dentro la casa Clarissa Selassié ha espresso il suo diaspiacere per la possibile eliminazione dell’ex velina: “Io voglio bene a Sophie e Gianmaria, ma vorrei che rimanesse Miriana. È quella botta di energia positiva”. Ieri sera, prima di andare a letto, Miriana si è confinata con Gianmaria Antinolfi, anche lui in nomination, su ciò che è stato per loro il Grande Fratello Vip. “È stato difficile”, ha detto Miriana riconoscendo le difficoltà iniziali. Ma oggi si sente tranquilla: “È come se mi avesse guarita”. Questa mattina, invece, Marina ha parlato con Jessica Selassié esprimendo qualche dubbio sull’imprenditore napoletano: “Quello che sei fuori, lo porti anche dentro”, ha detto Miriana che pensa che l’imprenditore abbia uno spirito competitivo. Infine l’ex velina ha detto di fidarsi molto di Soleil Sorge e della sua schiettezza.

