Miriana Trevisan/ Faccia a faccia con Nicola Pisu? “Fuori non saremo amici” (GF Vip)

Miriana Trevisan dice addio a Nicola Pisu: atteso un confronto in diretta?

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip Miriana Trevisan ha dovuto salutare Nicola Pisu. Dopo l’accesa discussione della scorsa settimana i due vip erano riusciti a stabilire una tregua, scegliendo di rimanere amici. Venerdì sera i due hanno chiarito di non ritenersi una coppia, lei spaventata dalle reazioni di lui e lui ferito dagli atteggiamenti di lei. A uscire dalla casa del GF Vip è stato il figlio di Patrizia Mirigiliani, causando dispiacere tra alcuni vip, in particolare Manuel Bortuzzo, che lo aveva aiutato a superare la difficile settimana.

Miriana è entrata in confessionale esprimendo tutto il suo dispiacere per quanto successo e prendendo anche una parte di responsabilità: “Fuori da qui non saremo amici, non ci sono i presupposti”. Miriana ha poi guadagnato l’immunità, anche se il pubblico è ancora diviso tra chi ritiene che sarebbe dovuta uscire lei dal programma, in quanto poco chiara con Nicola.

Miriana Trevisan: dispensa consigli ai vip

In questi giorni al Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan è apparsa sicuramente più serena e pronta ad ascoltare i compagni in difficoltà. La ex velina ha confortato Clarissa Selassié, che si trova in nomination con le due sorelle. La più piccola delle principesse si è detta dispiaciuta di essere stata nominato per colpa della sorella Lulù, come hanno spiegato Alex Belli e Davide Silvestri. Clarissa vorrebbe rimanere ancora all’interno della Casa: “Se esco domani mi dispiacerebbe molto perché questi ultimi giorni me li sono vissuti male”, ha detto la ragazza.

Spazio anche ai problemi di cuori di Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore, infatti, non riesce a togliersi dalla testa Sophie Codegoni: “Non riesco ad essere con lei quello che sono con voi” , ha detto a Miriana. La ex di Pago ha cercato di spiegargli che l’unico modo per riavvicinarsi alla ragazza è dimostrare di essere diverso da come fino a oggi si è mostrato: “Se nasce una cosa qui, diventa forte e resistente”, ha concluso Miriana.



