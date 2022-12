Miriana Trevisan furiosa con Soleil e Sonia Bruganelli: “Squallido, un circo”/ C’entra Nicola Pisu e un video

Soleil Sorge e Sonia Bruganelli citano Miriana Trevisan e il suo comportamento al GF Vip con Nicola Pisu: lei replica furiosa!

Parole dure quelle di Miriana Trevisan sul suo profilo Instagram contro Soleil Sorge e Sonia Bruganelli. Il tutto nasce da un video che le è stato segnalato e che arriva dalla presentazione del libro di Soleil, Il manuale della stronza, in cui la stessa Sorge, affiancata da Sonia Bruganelli, raccontano una parte del libro in cui viene citata proprio la Trevisan. Nel video si sente la Bruganelli dire: “Ora farò la descrizione di una persona. Dopo che leggerò, alzi la mano chi ha capito di chi sto parlando, perché io penso di averlo capito.”

Poi Sonia legge: “Allora, mi è capitato che una donna si avvicinasse ad un ragazzo più giovane con un passato complicato. All’inizio non ho detto nulla, perché ero vicina ad entrambi e ovviamente non era una questione che mi riguardasse.” Il chiaro riferimento è a Miriana e il rapporto nato con Nicola Pisu al Grande Fratello Vip 2021. A questo punto Sonia spiega: “[…] devo dire che questa contrapposizione con Miriana è stata quella che mi ha fatto, con il passare del tempo, apprezzare Soleil. Perché di Soleil ho apprezzato, quello che lei poi dice, la forza con cui è stata sempre coerente con sé stessa e con quello che ha portato avanti.”

Miriana Trevisan contro Soleil e Sonia: “Mi hanno fatto capire cosa non voglio essere!”

Miriana Trevisan ha non solo condiviso sul suo profilo Instagram questo video, ma ha anche tenuto a replicare su quanto da loro asserito su Nicola. “Ho ricevuto questo video in cui sono esplicitamente nominata e attaccata per l’ennesima volta; come donna, madre persona e artista. – ha esordito Miriana, continuando poi con tono duro – Per quanto mi lusinghi essere diventata un personaggio letterario, trovo molto squallido usare il rapporto creatosi tra me e Nicola per dimostrare la ‘bontà della stronza’. Ancor di più lo è vedere una donna con una grande capacità intellettuale come Sonia assecondare la sua paggetta in questo circo.”

Così continua: “Anche se continuamente attaccata su ogni fronte, sono fiera di essere stata costruttiva con chi aveva voglia di realizzarsi. – e lancia la stoccata a Soleil – Additare continuamente ‘un amico’ come fragile non è un gesto di difesa nei suoi confronti, ma solo un autoelogiarsi per vendere libri.“ Miriana dunque chiude rivelando un retroscena: “ho messaggi privati che provano che Nicola Pisu ha capito la situazione, considerandosi dispiaciuto nei miei confronti per tutto. Grazie a queste ‘maestre di vita’ per avermi fatto capire cosa non voglio essere o diventare.”

