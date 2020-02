Miriana Trevisan/ Gaffe a Live Non è la D’Urso: “Pago zerbino? Questo è bullismo!”

Miriana Trevisan torna da Barbara D’Urso per parlare dell’ex marito Pago e della relazione di quest’ultimo con Serena Enardu. Dopo aver visionato un filmato sulla lite andata in scena al Grande Fratello Vip 4 tra i due, a “Live Non è la D’Urso” ha attaccato la fidanzata del suo ex. «L’ho trovata poco delicata, scurrile. Devo dirlo, ma comunque tutto il pubblico lo pensa. Sono un po’ preoccupata di questo». La showgirl ha voluto fare una precisazione allora: «Vorrei tornare indietro a quando sono entrata nella Casa. Gli avevo augurato di seguirla, ma non di annullarsi, deve restare obbiettivo». In studio interviene allora un amico di Serena Enardu: «È colpa di Serena il fatto che si sia annullato? Allora è un cretino lui? Alla fine le colpe sono tutte di Serena». Ma Miriana Trevisan si è infervorata quando Stefania Orlando ha dato dello zerbino a Pago: «No, questo non mi piace, non è vero. Non mi piace questa parola».

MIRIANA TREVISAN, GAFFE SU PAGO: “ZERBINO? QUESTO È BULLISMO!”

Miriana Trevisan arriva erroneamente a ritenere la parola zerbino come un atto di bullismo. «Questa cosa dello zerbino no, non mi piace. Zerbino è bullismo, è cyber bullismo, non mi piace questa parola», ha detto a “Live Non è la D’Urso”. Stefania Orlando e Giovanni Ciacci hanno provato invano a farle capire che non c’entrava nulla quella parola col bullismo, ma la showgirl ha tirato dritto per la sua strada. «Un uomo non può dimostrare la sua emotività? È proprio una parola bruttissima». Quando poi Giovanni Ciacci le ha fatto notare che Pago ha fatto degli scivoloni, lei ha replicato: «Lo so, assolutamente, ma non va chiamato zerbino». Miriana Trevisan ha poi commentato il like di Serena Enardu al tentatore di Temptation Island: «Pago era in uno stato di sofferenza incredibile. C’è una cosa che non capisco. Prima che entrasse mi mandavano video su Instagram dove lei piangeva. Dove lo trovava il tempo allora per mettere il like?».

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’INTERVENTO DI MIRIANA TREVISAN



