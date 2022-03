“Miriana Trevisan ha giocato con i sentimenti di Biagio”/ Affondo a Mattino 5 di…

Miriana Trevisan nel mirino degli opinionisti di Mattino 5. Nella puntata dell’11 marzo della trasmissione condotta da Federica Panicucci si parla di Grande Fratello Vip, in particolare di Miriana Trevisan e della sua decisione di prendere una pausa da Biagio D’Anelli. Se Emanuela Tittocchia punta il dito contro Biagio D’Anelli, Patrizia Groppelli e Raffaella Tonon riconoscono alcune colpe nell’atteggiamento di Miriana. “Per fortuna Miriana si è svegliata e questa è una grande fortuna. Lei ha tante persone che le voglio bene veramente che le hanno raccontato chi è davvero Biagio perchè chi lo conosce sa benissimo che lui si arrampica su qualsiasi cosa pur di farsi conoscere“, dice la Tittocchia.

Miriana Trevisan Vs Biagio D'Anelli: "Sta mentendo su noi"/ "Se lo amo? Sono confusa"

Patrizia Groppelli, però, non ha lanciato una freccia in favore di Biagio D’Anelli non condividendo l’atteggiamento di Miriana Trevisan, rea di aver preso le distanze da Biagio senza spiegare concretamente il motivo della sua decisione.

Patrizia Groppelli e Raffaello Tonon criticano Miriana Trevisan

“Non difendiamo troppo Miriana perchè la Trevisan non è da difendere totalmente. Una donna di 50 anni che gioca con i sentimenti e che comunque recita pure male in una prima serata non è da difendere“, afferma Patrizia Groppelli. “Hanno deluso la miriade di fan che hanno. Ci sono dei fan disperati perchè sono stati presi in giro”, aggiunge la Groppelli.

PERCHÈ MIRIANA TREVISAN E BIAGIO D'ANELLI SI SONO LASCIATI?/ Dai video ai sospetti

“Se la Trevisan ha visto dei video in cui Biagio faceva lo stupido con qualcuna mentre era dentro la casa può avere anche ragione. Ma se la Trevisan si irrita perchè lui va ospite nelle trasmissioni a parlare della loro storia, ma di cosa deve parlare se all’interno della casa il perno della loro presenza è stato il loro amore? Cosa doveva fare lui? Chiudersi in casa, non andare ospite e aspettare che lei uscisse?“, conclude Raffaello Tonon.

LEGGI ANCHE:

"Miriana ha lasciato Biagio per non vivere la storia nel privato"/ Bomba Cancellieri!

© RIPRODUZIONE RISERVATA