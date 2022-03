Miriana Trevisan ha un crollo!/ “Soleil Sorge mi vuole fuori dal gioco perché…”

Miriana Trevisan è rimasta ferita da Soleil Sorge. Tra le due non è mai corso buon sangue ma in occasione della scorsa puntata sono riemersi vecchi rancori. In occasione della scorsa puntata Soleil e Miriana sono tornate a scontrarsi dopo che la showgirl aveva fatto il suo nome per mandarla in nomination. Miriana Trevisan ha raccontato a Jessica Selassiè di essere rimasta ferita dalle parole pronunciate da Soleil: “Ho sentito la battuta di Soleil, che è sempre infelice, appena sono uscita dal confessionale. Vedi che lei alle spalle… Io non lo farei mai. Mi viene da sorridere però, tu fai la battuta quando c’è una fragilità della persona”. Miriana crede che Soleil abbia approfittato di un suo momento di debolezza per colpirla. Jessica ha provato allora a difendere Soleil con la quale ha instaurato un bel rapporto di amicizia ma Miriana ha rincarato la dose: “Per me è un gran dolore, ma le è mai interessato di me? Sicuramente tra noi c’è la sfida finale, se mi vuoi fuori dal gioco all’ultima settimana vuol dire che mi temi”.

Gf vip, Miriana all'attacco di Soleil in vista della finale/ "Mi teme"

Miriana pensa che Soleil abbia paura di lei ad una probabile sfida al televoto. Questo sarebbe il motivo per cui Soleil ha attaccato Miriana. Le due però non si sono mai state simpatiche e quindi Miriana non può pretendere nulla. Proprio Soleil qualche giorno fa ha dichiarato che Miriana non si meriterebbe di andare in finale perché non è mai stata trasparente.

Soleil Sorge provoca Barù Gaetani/ "Sei voluto entrare nella trappola…"

Miriana Trevisan ha un crollo: “Ho paura di…”

Nel corso della puntata di giovedì 3 marzo Miriana Trevisan, salvata per prima dal pubblico dalla possibile uscita dalla casa, ha avuto l’ennesimo scontro con Soleil poiché, nel corso delle nomination, ha dato il suo voto alla ragazza. Tornate in sala, tra le due scoppia una lite furiosa e la showgirl si risente molto quando Soleil tira in ballo l’età di Miriana, sostenendo che, alla luce dei suoi anni, potrebbe essere sua madre e dovrebbe essere più matura. Tra l’altro, Miriana, insieme a Jessica e Davide è la più votata dai compagni. La showgirl riceve il voto di Sophie, Barù e Delia. Post puntata, Miriana appare molto provata dalla serata. Il mattino dopo si sveglia di cattivo umore: è ferita dalla lite con Sophie (risentita poiché la showgirl non l’ha salvata durante la catena di salvataggio) e dalle continue pressioni ricevute a causa della sua scelta di votare Soleil. Mentre fa colazione scoppia in lacrime e viene consolata da Manila che la invita a smetterla di sentirsi in colpa per le aspettative altrui. Miriana è convinta che tutti pretendano da lei un trattamento di favore, ma nessuno poi lo ricambia mai dato che lei è spesso in nomination. La showgirl sostiene di essersi sentita giudicata dalle più giovani della casa, ma Manila la invita a non dare troppo peso alla questione e a cercare di viversi gli ultimi giorni in casa divertendosi e con il sorriso.

Carlo Domingo, fidanzato di Soleil Sorge/ "Tra loro c'è un patto": ultimi gossip

Le due VIP passano a commentare il comportamento delle due principesse e la loro brama di arrivare in finale: Miriana critica il linguaggio usato da Lulù verso la sorella e si dice ferita per la situazione. Il giorno successivo, Miriana è in giardino con Davide, che confessa alla showgirl di aver fatto un sogno premonitore circa l’uscita di uno di loro tre, ma non vuole rivelare il nome. Miriana dice al ragazzo di essere felice di rischiare di uscire contro lui o Jessica poiché stima entrambi e si sente legata a loro. L’attore crede però che Miriana speri comunque di arrivare in finale, ma la donna nega, sostenendo di essere andata oltre alla mera vittoria del GF VIP.



© RIPRODUZIONE RISERVATA