Soleil Sorge: “Miriana non merita la finale”/ “Non è mai stata trasparente”

Non c’è tregua tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan. La nomination, ma soprattutto la motivazione data dall’ex ragazza di Non è la Rai nel corso della quarantaseiesima puntata, non è piaciuta affatto a Soleil che, durante un momento di confidenza con Sophie Codegoni, ha evidenziato tutte le mancanze di Miriana nei suoi confronti. “Si è accanita” esclama l’influencer che non ha gradito alcune frasi dette da Miriana che, nel nominarla, ha detto – “Nomino lei perché non credo a questa Soleil di adesso, buona e tranquilla, in questi sei mesi mi ha fatto molto male screditandomi e parlando male di me difendendo Katia quando era indifendibile”.

Sophie Codegoni ha, a sua volta, ammesso di non aver gradito la motivazione data da Miriana. Secondo l’ex tronista di Uomini e donne, Miriana avrebbe potuto nominare comunque Soleil, ma con una motivazione diversa. La Codegoni, inoltre, ha confidato alla Sorge di essere rimasta infastidita dalle poche attenzioni che riceve dalla Trevisan nonostante più volte lei si sia esposta per difenderla.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni alleate contro Miriana Trevisan?

Soleil Sorge e Sophie Codegoni trascorrono sempre più tempo insieme. Entrambe si sono così ritrovate a parlare di Miriana Trevisan e, l’ex tronista, ha spiegato di vedere diversa Miriana rispetto all’inizio. “Ultimamente la vedo diversa” , ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne parlando dell’ex ragazza di Non è la Rai. Sophie, inoltre, ha aggiunto di non vedere più in Miriana quella purezza e sincerità che vedeva in lei all’inizio.

“Non ha mai avuto né purezza né trasparenza”, ha concluso la Sorge convinta che Miriana non meriti la finale. Secondo la Sorge, la Trevisan è tra i concorrenti che cercano la finalissima del 14 marzo a tutti i costi. Riuscirà a conquistarla o Soleil sarà accontentata?

