Miriana Trevisan ha un nuovo fidanzato?/ Spunta il nome di Eddy Siniscalchi, ma nessun indizio sui social

Miriana Trevisan ha un nuovo fidanzato?

Miriana Trevisan ha un fidanzato? La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha un nuovo amore? Sono queste le domande più gettonate sul web a cui arriva una presunta risposta dal mondo del gossip. Dopo la fine del matrimonio con Pago e i flirt vissuti proprio nella casa più spiata d’Italia prima con Nicola Pisu e poi con Biagio D’Anelli, ci sarebbe un nuovo uomo nella vita della conduttrice. La bomba è stata lanciata da Alessandro Rosica conosciuto come l’Investigatore social che su Instagram ha pubblicato una storia rivelando.

“Si vocifera che l’imprenditore Eddy Siniscalchi stia frequentando Miriana Trevisan. L’amica di Valeria Marini (ex di Eddy) nelle ultime settimane i due sono stati avvistati spesso insieme in atteggiamenti ‘affettuosi’ nei vari locali della movida romana. Un nuovo amore è nato?”. Non solo, l’investigatore social ha anche aggiunto: “Tempo fa vi avevo parlato della grande crisi tra Eddy e Valeria. L’imprenditore riparte dall’ex gieffina”.

Fidanzato Miriana Trevisan: tutto tace su Eddy Siniscalchi

La bomba gossip è stata lanciata: Miriana Trevisan starebbe frequentando Eddy Siniscalchi, l’ex di Valeria Marini. Del resto proprio la showgirl sarda, ospite del programma Oggi è un altro giorno, aveva chiaramente fatto capire di essere tornata single. Alla domanda della Bortone se fosse innamorata di qualcuno, la stellare Valeria ha replicato: “Sono fidanzata col pubblico e con Sua Maestà, il mio gatto” senza citare il nome di Eddy Siniscalchi.

A questo punto l’imprenditore napoletano potrebbe essere davvero il nuovo fidanzato di Miriana Trevisan. In realtà, dopo lo scoop lanciato da Alessandro Rosica, Siniscalchi e la Trevisan non sarebbero più stati avvistati insieme. Inoltre, l’ex ragazza di Non è la Rai, pur essendo molto presente sui social, non fornisce alcun indizio della presenza di un compagno nella sua vita. Miriana Trevisan, dunque, ha davvero un nuovo fidanzato? Ad oggi, dunque, sembrerebbe che l’unico amore della sua vita sia il figlio Nicola.

