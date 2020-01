Miriana Trevisan “In calore per i bonazzi del Grande Fratello Vip”/ “Voglio entrare!”

E’ una Miriana Trevisan fuori dal comune e molto hot quella che oggi è stata ospite a Mattino5 tra vampate di calore e battutine rivolte tutte ai tre bonazzi che ieri sera sono entrati nella casa del Grande Fratello 2020. La novità della puntata di ieri sera è proprio legata all’ingresso dei tre Superboys grazie ai quali le donne della casa si sono trasferite nella suite per conoscerli e passare insieme qualche bella ora in loro compagnia. Fin qui niente di male se non fosse che il racconto e le immagini in diretta dei ragazzi in slip ancora nella suite hanno risvegliato gli ormoni di Miriana Trevisan che continua a sventolarsi e dirsi pronta di entrare in casa per conoscerli e tastare con mano l’inizio del loro percorso: “Io sono single e sono disposta ad entrare in casa per controllare…”. Federica Panicucci sembra sconvolta da quella che sembra essere “acqua cheta” e lancia il suo appello proprio al Grande Fratello Vip facendo presente che l’ex di Pago è pronta ad entrare in casa per conoscere da vicino i tre boys.

MIRIANA TREVISAN LANCIA IL SUO APPELLO PER CONOSCERE I SUPERBOYS DEL GRANDE FRATELLO VIP

Il discorso viene accantonato per un po’ fino a che sempre Miriana Trevisan viene beccata a sventolarsi guardando le immagini dei ragazzi: “Ho caldo, le ragazze sono tutte fidanzate io no, sono una mamma ma sono una donna…. purtroppo si sono vestiti.. io posso”. Federica Panicucci la chiama un po’ all’ordine pregandola di non cedere ai peccati della carne ma poi Margherita Zanatta ha rilanciato: “Ma datele da mangiare…” e Giacomo Urtis: “Datele del bromuro…” Le risate non mancano e l’appello è stato lanciato: Miriana Trevisan è pronta a silurare Pago e il loro passato con uno dei tre Superboys?

Ecco il video del momento:

Emiliana Trevisan lancia un sassolino… Sembra proprio che la donna apprezzi i ragazzi del #GFVIP! 😜#Mattino5 pic.twitter.com/Nqj0YKsbl7 — Mattino5 (@mattino5) January 28, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA