Miriana Trevisan/ “Io sono single e sto bene così. Pago e Serena Enardu? Per me…”

Tra gli ospiti della puntata di oggi 27 gennaio di Pomeriggio 5 c’è anche Miriana Trevisan. Questa sera va in onda la nuova puntata del Grande Fratello Vip e potrebbe nuovamente essere affrontato il discorso “Pago e Serena”. Ricordiamo infatti che Miriana è l’ex moglie del cantante Pacifico ma tra loro oggi è rimasto un bellissimo rapporto di rispetto e grande affetto, cosa che conferma anche la Trevisan a Pomeriggio 5. Se Pago ha il cuore in crisi, quello di Miriana è tuttavia libero. “Son single!” ammette a Pomeriggio 5, “Ma è una condizione meravigliosa” aggiunge Barbara D’Urso, che le lancia allora l’invito “Qualche volta usciamo insieme”, proposta che la Trevisan accetta con gioia “magari!” conclude. E chissà che presto non possa mandare a Pago qualche altro messaggio di incoraggiamento per la sua storia con la Enardu. (Aggiornamento di Anna Montesano)

MIRIANA TREVISAN SOSTIENE PAGO

Miriana Trevisan augura la felicità sia a Pago che a Serena Enardu. L’ex moglie di Pacifico Setttembre che, durante il confronto nella casa del Grande Fratello Vip 2020 gli ha augurato di seguire il cuore e di tornare da Serena se è effettivamente ciò che vuole, conferma il suo pensiero anche se ammette che sarà molto difficile per Pago e Serena Enardu ricominciare. Nonostante il cantante abbia ammesso di essere ancora innamorato della donna con cui ha vissuto un’importante storia d’amore durata ben sette anni, Miriana Trevisan, in una recente dichiarazione rilasciata ai microfoni di Mattino Cinque, ha fatto sapere che a mettere i bastoni tra le ruote a Pago e Serena potrebbe essere l’orgoglio di Pacifico Settembre.

MIRIANA TREVISAN: “DIFFICILE IL PERDONO DI PAGO A SERENA ENARDU”

L’amore che ha vissuto con Pago con cui ha avuto il figlio Nicola, spinge Miriana Trevisan a volere il meglio per il suo ex marito. “Lui è innamorato, è difficile – ha svelato ai microfoni di Mattino 5 – perché un uomo orgoglioso. Sarà difficile il perdono. Mi auguro che loro siano felici, vedo in lei tanta sofferenza e mi dispiace”. Miriana, però, si augura di sbagliare e di vedere nuovamente Pago e Serena Enardu felici al punto da smentire tutti i rumors che vorrebbero un ritorno di fiamma tra lei e l’ex marito. “No, credo che sia molto romantico, ringrazio tutti. Siamo come fratelli, siamo maturati insieme, abbiamo un rapporto che ci lega per nostro figlio”, ha spiegato. Cosa farà, dunque, Pago? Seguirà il consiglio dell’ex moglie dando una nuova possibilità a Serena Enardu di cui è ancora innamorato o farà prevalere l’orgoglio?



