Miriana Trevisan, morto il padre/ Struggente annuncio sui social: “Buon viaggio”

Miriana Trevisan con un post su Instagram annuncia la morte del padre. Una semplice foto con lo sfondo nero sul quale troneggiano poche, ma significative parole con cui l’ex ragazza di Non è la Rai ha annunciato il grande dolore che ha colpito la sua famiglia. “Buon viaggio papà, ti amo tanto. Grazie, grazie, grazie“: sono queste le parole che la Trevisan usa per condividere con i suoi followers il dolore inspiegabile che sta provando in questo momento. Sui social, i fans le stanno dimostrando tantissimo affetto e sostegno condividendo anche le proprie esperienza personali per infonderle coraggio. Per la Trevisa, dunque, non è affatto un momento facile. Circondata dall’affetto della sua famiglia, la showgirl è pronta ad affrontare il dolore che l’ha colpita.

MIRIANA TREVISAN, IL MESSAGGIO PER LA MORTE DEL PADRE

Tanti i messaggi dei fans per Miriana Trevisan che sta ricevendo il conforto anche di tanti amici. Tra i tanti commenti sotto il post con cui ha annunciato la morte del padre, infatti, spunta anche quello di Cristina Quaranta che, con la Trevisan, ha condiviso l’avventura a Non è la Rai. Un cuore rosso da parte di Cristina Quaranta per Miriana Trevisan che sta cercando di reagire al dolore che ha colpito lei e la sua famiglia. Per la showgirl è arrivato anche il sostegno dell’ex marito Pago, attualmente impegnato a Tale e Quale Show. Il cantante, pur senza lasciare commenti, ha dimostrato il suo affetto sincero per l’ex moglie lasciando il proprio like.





