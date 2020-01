Miriana Trevisan “Pago ama Serena Enardu”/ “Noi ci siamo riavvicinati e…”

Miriana Trevisan oggi è ospite Mattino5 per parlare di tradimenti e di rivelazioni e il suo intervento non potrebbe essere più azzeccato quando Federica Panicucci parla di questo in merito al Grande Fratello Vip 2020 e i suoi protagonisti. In particolare, proprio la showgirl torna a parlare del suo ex, Pago, padre di suo figlio e di come il suo ingresso nella casa lo abbia cambiato in meglio. Pacifico adesso risulta più spensierato e giocherellone ma lei stessa ammette: “Lui ha sempre avuto questa continua lotta tra mente e cuore, è fatto così ma quello che so è che lui ama Serena Enardu, questo è certo”. Federica Panicucci poi le fa notare che in molti hanno pensato ad una sorta di riavvicinamento tra loro e lei spiega, proprio come ha fatto sui social nei giorni scorsi, che non è così e che sono legati solo da “un bellissimo rapporto dovuto al loro figlio”.

SERENA ENARDU TORNA A PARLARE DI PAGO E RIVELA CHE…

Miriana Trevisan poi racconta qualcosa di inedito parlando di Pago e della sua delusione: “Quando è uscito da Temptation Island Vip è venuto a casa nostra, da nostro figlio, e il suo è stato un po’ come chiedere aiuto e ci siamo molto riavvicinati, adesso siamo come fratello e sorella, niente di più. Lui è innamorato e molto ferito, è difficile perché è un uomo molto orgoglioso e sarà difficile il perdono. Per ricominciare dei completamente lasciare andare la cosa ma prima bisogna perdonare, quando c’è un ‘tradimento’, anche se non è stato un po’ così, si perde un po’ la stima“. Chi ha seguito il Grande Fratello Vip 2020 sa bene che Miriana è entrata in casa per affrontare Pago e invitarlo a godersi questa esperienza ma anche di tornare da Serena se è quello che vuole fare senza tenere conto del giudizio degli altri. Una volta fuori lo farà davvero?

© RIPRODUZIONE RISERVATA