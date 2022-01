Miriana Trevisan tra il lutto per lo zio morto e la mancanza di Biagio D’Anelli/ “Mi sento occupata”

Sono giorni difficili per Miriana Trevisan dentro la casa del Grande Fratello VIP. È di ieri la notizia di un lutto che ha colpito la famiglia della quarantanovenne showgirl napoletana; dopo che la produzione le ha comunicato la morte di uno zio cui era molto legata, la casa è piombata nello sconforto e i concorrenti si sono tutti stretti nel tentativo di consolarla, raccogliendosi anche per un momento di preghiera. Miriana non viene da un periodo facile: la morte prima della zia, poi del padre a causa del COVID, infine l’asportazione dell’utero per gravi problemi di salute che hanno messo a repentaglio la sua vita la hanno segnata profondamente.

Sicuramente queste mancanze hanno influito nel percorso della soubrette all’interno della casa, fatto di alti e bassi, tra flirt – prima con Nicola e poi con Biagio, ultimo concorrente a lasciare il gioco nella puntata del 27 dicembre -, e tensioni con gli opinionisti in studio. In particolare Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e presenza fissa nello studio del Gf, non vede troppo di buon occhio i comportamenti amorosi di Miriana Trevisan all’interno della casa. Per la Bruganelli, infatti, le love story intessute con Nicola e Biagio sono soltanto dei tentativi di ricevere attenzioni senza mai sbilanciarsi in maniera matura verso una relazione più seria.

Il conforto del pubblico del Gf Vip per Miriana Trevisan

Il pubblico, però, finora sembra essere stato dalla parte di Miriana Trevisan, anche se in rete non manca chi si schiera con la Bruganelli, accusando Miriana di giocare a fare la “gatta morta“. Dal canto suo, però, la vip dice di “sentirsi occupata” con Biagio, in questo momento; resta da vedere, vista la sua uscita dal reality e la presenza di un’ex fidanzata lasciata quando già era dentro il gioco, che cosa succederà nella vita reale, finita la trasmissione. Difficile farsi un’opinione su quello che sarà il futuro nella casa della Trevisan, anche alla luce dell’ultima tragica esperienza emotiva che sta affrontando. Questi momenti potrebbero avvicinarla agli altri inquilini della casa o farla cadere in un isolamento che potrebbe metterla a rischio nomination.

I consigli di Gianmaria per Miriana Trevisan

Ormai passato il Capodanno, Miriana Trevisan sta vivendo nuovi confronti con gli inquilini della casa per cercare di migliorare la sua posizione. In particolare la showgirl ha ricevuto i consigli di Gianmaria, che ha sottolineato come la ragazza debba iniziare a preoccuparsi meno di cosa gli altri pensino effettivamente di lei. “Io non riesco a capire perché continui a cercare l’approvazione, ma che te ne importa” ha sottolineato Gianmaria, con Miriana che ha ribattuto: “Ho smesso da un po’, ho detto basta. Però mi sembra di trascurare la mia gentilezza”. Gianmaria è rimasto però nella sua posizione. “Se dai le perle ai porci non le apprezzeranno mai” ha sottolineato davanti alla ragazza.



