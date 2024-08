Mirko e Perla si sono lasciati: l’annuncio ufficiale della coppia

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, arriva l’annuncio ufficiale: Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono lasciati. La storia che ha fatto sognare milioni di telespettatori, contribuendo anche alla vittoria di Perla al Grande Fratello, è davvero finita e ad annunciarlo è stata proprio l’ex gieffina. Con un lungo messaggio pubblicato nelle storie di Instagram, Perla ha ufficializzato la rottura con Mirko, specificandone le motivazione e rispondendo anche alle indiscrezioni degli ultimi giorni.

“Abbiamo prima distrutto, poi ricostruito, sognato e fino alla fine… lottato… Lo abbiamo fatto per il nostro amore puro e leale, che però a volte non basta“. Inizia così l’annuncio di Perla Vatiero, che spiega poi le motivazioni della rottura con Mirko: “Oggi per il bene e la serenità di entrambi, io e Mirko abbiamo deciso e capito che la scelta migliore, anche se scomoda e difficile per entrambi, è quella di interrompere il nostro cammino insieme e seguire ognuno la propria strada.”

Perla Vatiero: “Per me è un brutto periodo, ora prendo tempo per me stessa”

Perla Vatiero ha dunque confermato la crisi che da qualche tempo mina il suo rapporto con Mirko e che, alla fine, ha portato alla fine della loro relazione: “Ci siamo presi del tempo, abbiamo aspettato, pensavamo di essere imbattibili… Ma non è stato così”. E dopo aver sottolineato quanto sia stato grande l’amore per Mirko, Perla ha tenuto a precisare che né la sua famiglia, né le sue amicizie e conoscenze c’entrano in questo triste finale, arrivato per sua esclusiva scelta: “Nessuno odia nessuno, la porta di casa mia per Mirko sarà sempre aperta”, ha precisato.

Perla ha dunque aggiunto con una critica a chi ha messo in giro voci contrarie a quanto dice: “I gossippari possono riportare ciò che vogliono, lascio a voi, come ho sempre fatto, la libertà di credermi o meno”. Poi ha ammesso di essere in un periodo difficile “perché è da un anno che sono sottopressione”. Così ha concluso: “Sto prendendo del tempo per me stessa, circondata dalle persone che mi sono state sempre accanto.” Parole, poi, condivise anche da Mirko.