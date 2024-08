Come sappiamo, Mirko Brunetti e Perla Vatiero non sono più fidanzati e questo ha davvero sconvolto i fan che non riescono ancora a credere alla fine del loro amore. Non riescono proprio a farsene una ragione, e più volte Perla Vatiero si è detta stanca di questo comportamento esagerato da parte dei loro seguaci, alcuni di loro, addirittura, erano svenuti dopo la notizia comunicata prima da lei e poi da lui, nelle storie di Instagram.

Quello che però è successo nelle scorse ore ha dell’assurdo: alcuni fan della coppia hanno inscenato un vero e proprio teatrino, fingendo di essere la mamma di Mirko Brunetti e poi contattare una cartomante per farsi leggere il futuro con le carte. Una mossa veramente assurda e a dir poco azzardata, che evidenzia quanto i fan non riescano proprio a rassegnarsi alla rottura di Perla Vatiero e il suo ex fidanzato Mirko Brunetti. Più volte, loro due hanno ribadito di aver provato tanto ad aggiustare il loro rapporto, invano. Dopo il Grande Fratello si sono resi conto che non riescono ad andare d’accordo.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, la cartomante dà il responso: “Sento dei tradimenti”

In una diretta sui social, alcune delle fan della ex coppia avrebbero partecipato alla live di una cartomante, chiedendole di leggere le carte alla finta mamma di Mirko Brunetti. Ma cos’ha detto l’indovina? Durante la chiamata, “Anna Cartomante” ha detto di vedere una donna e il sette di coppe: “Se è un macello? No. Io vedo questa donna, da Perla mi esce il sette di coppe e l’amore.”. La signora in diretta continua, parlando di un tradimento e di vedere un forte dolore al cuore. “Poi mi esce Mirko. L’ha tradita Mirko? No tesoro, devi parlare chiaro con me.” continua: “Perché qui vedo lui che ha avuto un momento di difficoltà. Stanno insieme da due anni?”.

La cartomante sembra sapere tutto, e conclude: “Perché qui vedo questo momento di sbandamento che ha avuto”. Un siparietto incredibile e assurdo allo stesso tempo. I fan di Perla Vatiero e di Mirko Brunetti sono sempre in azione per trovare un modo per farli rimettere insieme, e a volte esagerano – come in questo caso – andando a invadere di non poco la privacy dei due. Negli scorsi giorni è stata proprio la Vatiero a parlare di nuovo della sua relazione, scrivendo di aver visto in giro voci di presunti tradimenti. Perla ha negato tutto, spiegando che la storia fra i due è finita per motivi ben diversi.