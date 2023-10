Mirko Brunetti “eletto” sex symbol dalle donne del Grande Fratello 2023/ “Angelica? Solo amicizia…”

Grande Fratello 2023: Mirko Brunetti e il sex appeal nella Casa

Tra momenti tesi scanditi da scontri al vetriolo e aneddoti commoventi, al Grande Fratello 2023 c’è spazio anche per un po’ di sana ironia. La 15a puntata del reality accende i riflettori sul ruolo di Mirko Brunetti, tra gli ultimi ad aver varcato la soglia della porta rossa. Questa volta però, l’ex volto di Temptation Island non è stato incalzato per le sue recenti vicissitudini sentimentali; né l’ex fidanzata Perla né Greta Rossetti sono state chiamate in causa.

Grande Fratello 2023, 15a puntata/ Diretta e eliminato: le fragilità di Vittorio

Alfonso Signorini, nel corso della 15a puntata del Grande Fratello 2023, si è collegato con la casa per parlare di una sfumatura di Mirko Brunetti che a qualcuno era forse passata inosservata. Pare infatti che il giovane si stia imponendo come vero e proprio sex symbol nella Casa, riscuotendo un discreto successo sia da parte del pubblico da casa che da parte di alcune coinquiline.

Valentina Modini eliminata al Grande Fratello 2023/ Esulta Giuseppe Garibaldi: "Non me l'aspettavo!"

Mirko Brunetti e Angelica, amicizia o qualcosa di più?

Il conduttore del Grande Fratello 2023 ha dunque lanciato una clip che racchiude alcuni momenti irriverenti, tutti riferiti al fascino di Mirko Brunetti. Ultimata la visione, Alfonso Signorini ha incalzato le concorrenti partendo da Anita: “Il calore di piede? E’ che sono due mesi che siamo qua dentro, quindi anche un tocco di piede può fare il suo effetto, poi si tratta di Mirko…”. Questa l’irriverente risposta della giovane su quanto visto poco prima, ma l’interesse si accende principalmente per il rapporto con Angelica.

GIANFRANCO PELEGRI, FIGLIO DI GRECIA COLMENARES/ Sorpresa al Grande Fratello: "Orgoglioso di te", lei piange!

“Un rapporto particolare con Angelica? No Alfonso, abbiamo instaurato solo una splendida amicizia…”, queste le parole di Mirko Brunetti, prontamente interrotto da Alfonso Signorini che ha ironizzato: “Vabbè, sai quante volte abbiamo sentito sta roba? Sono stanco!”. Il giovane non ha però cambiato copione, sottolineando anche il suo rapporto con Greta ancora in corso d’opera. Angelica ha invece commentato: “Andiamo molto d’accordo però insomma, finisce lì, non c’è niente di più…”. Chissà che le prossime settimane non possano aprire scenari rosei diversi dalle posizioni offerte dai due concorrenti in occasione della 15a puntata del Grande Fratello 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA