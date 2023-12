Mirko Brunetti, ‘faccia a faccia’ con Perla e Greta al Grande Fratello 2023/ “Mi avete rovinato il percorso!”

Grande Fratello 2023, tutta la delusione di Mirko Brunetti dopo l’eliminazione al televoto

La 26a puntata del Grande Fratello 2023 non poteva non partire dal colpo di scena della precedente diretta: l’eliminazione di Mirko Brunetti. La scelta del pubblico ha decretato la sua uscita, sicuramente inattesa rispetto alle dinamiche create nella Casa. Sta di fatto che il verdetto è sovrano e questa sera, in veste di ex inquilino, è arrivato in studio per un nuovo confronto con le due “contendenti” e in particolare con una tra Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Grande Fratello 2023, 26a puntata/ Eliminato e diretta: Federico il "playboy" della casa

Prima del confronto a distanza, Mirko Brunetti ha raccontato ad Alfonso Signorini le emozioni di questi primi giorni fuori dalla Casa. “Come sono andati questi primi giorni? Non benissimo, manca la Casa e mi mancano tutti. Non me l’aspettavo…”, queste le parole del giovane che successivamente ha lasciato trapelare un’evidente amarezza per l’esito del suo percorso. Aperto il collegamento con la Casa, l’ex concorrente si è trovato faccia a faccia con Perla Vatiero e Greta Rossetti ed ha potuto esternare le sue considerazioni.

VALENTINO ED ELIA, FIGLI DI BEATRICE LUZZI/ Sorpresa al Grande Fratello 2023: "Non mollare!"

Mirko Brunetti tuona: “Non vi siete messe nei miei panni”, ma Perla e Greta ribattono: “Ti sbagli…”

“Mi dispiace vedervi da qui, così come mi dispiace vedervi parlare delle mie cose ora che sono fuori. Da qui non ho la possibilità di esprimere il mio pensiero e disappunto; non ero entrato al Grande Fratello per scegliere o prendere una decisione anzi, siete arrivate voi due a rovinarmi il percorso”. Decisamente duro il discorso di Mirko Brunetti, decisamente provato dall’interruzione inaspettata del suo percorso a suo dire “causata” da Perla Vatiero e Greta Rossetti. “Io non ho fatto le stesse cose con entrambe, voi mi conoscete; fare del bene ad una significava fare del male all’altra e viceversa…”.

Beatrice Luzzi, ‘La linea della vita’ al Grande Fratello 2023/ “Lacune affettive da parte di mia madre…”

Alle parole di Mirko Brunetti ha replicato Perla Vatiero: “Innanzitutto l’abbraccio è arrivato perchè mi ha detto determinate cose, in quel momento ci siamo confrontate e ci siamo date un abbraccio per non creare rabbia, litigi o astio. E’ una cosa normale, non siamo di certo migliori amiche…”. Meno loquace Greta Rossetti che si è limitata a dimostrarsi concorde con quanto detto dalla coinquilina poco prima. Mirko ha così rincarato la dose: “Quello che mi dispiace è che loro hanno sempre parlato di situazione difficile, ma non si sono mai messe nei miei panni. Se avessero teso una mano sarebbero state molto più mature”. Concludendo il colloquio, Alfonso Signorini ha lanciato la domanda al veleno: “Sareste disposte a lasciare il Grande Fratello 2023 per Mirko?”. A questo punto Perla ha dato il suo ‘No’ secco, Greta Rossetti è sembrata invece più combattuta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA