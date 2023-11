Mirko Brunetti, nuovo sfogo contro Greta Rossetti al Grande Fratello/ “Mi difende, poi mi lascia in diretta”

Mirko Brunetti si sfoga contro Greta Rossetti al Grande Fratello 2023

Il triangolo Mirko Brunetti-Perla Vatiero-Greta Rossetti continua a regalare colpi di scena al Grande Fratello. Sabato prossimo l’ex tentatrice di Temptation Island farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, dove ritroverà proprio Mirko e Perla, che ieri sera si sono entrambi confrontati con Greta nello studio di Cinecittà. Nel frattempo Mirko Brunetti si è confrontato con Marco Maddaloni nella Casa, con l’ex concorrente de L’Isola dei famosi che si è così espresso. “Siete entrambi passionali, però, questa è una storia che con il tempo ti porterebbe a soffrire, non riusciresti a capire se sta con te perché vuole stare con Mirko o altro…Poi questo lasciare così facilmente..”.

Mirko Brunetti ha poi replicato, puntando il dito contro Greta Rossetti, accusandola di avere lasciato dopo essere stato difeso in prima battuta: “Dice che fino a 3 giorni fa mi ha difeso e poi vieni qui e mi lasci in diretta nazionale? Ma poi per cosa? Perché qua dentro, chi mi conosce dal primo giorno subito cambia idea, fuori non lo so, ma non mi interessa, da fuori è tutto facile, tu arrivi, lasci…Lei non ha mai lottato, già al primo tentennamento mi aveva lasciato ai tempi, al secondo mi lasci di nuovo in diretta”.

Ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero al Grande Fratello?

Mirko Brunetti si è poi espresso ancora sulla fine della storia con Greta Rossetti, nonostante non sia ancora detta l’ultima parola, visto che l’ex di Temptation Island è pronta a creare ulteriore scompiglio al Grande Fratello. Dicendosi stranito per l’accaduto, Mirko ha poi ripreso i discorsi su Perla Vatiero con Marco Maddaloni nella casa del Grande Fratello. Brunetti ha però voluto chiarire che al momento tra i due non ci sarebbe niente: “Ma non ho mai pensato al presente, né a Perla al futuro”.

Nel frattempo Perla Vatiero ha allontanato un ritorno di fiamma con Mirko Brunetti: “Non voglio nessuno, non è quello il mio obiettivo- fa sapere Perla Vatiero, rimarcando il suo ruolo nel gioco della Casa-. Il mio obiettivo è me stessa. So quello che voglio, so delle cose che devo superare. Anche il fatto di subentrare in una situazione di adattamento e di crescita…Comunque ho a che fare con una ragazza di 25 anni, poi con te che sei una donna. Con te parlo in un modo, con una ragazza ho un altro approccio…”. Vedremo nei prossimi giorni quali saranno i nuovi sviluppi sul trio Mirko Brunetti-Perla Vatiero-Greta Rossetti.











