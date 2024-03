Mirko Brunetti pizzicato con l’ex Velina Shaila Gatta/ Bomba al GF, ma lui rassicura Perla: “Aspetto solo te”

Grande Fratello 2024, Mirko Brunetti pizzicato con un’ex Velina: il gossip in diretta

Al Grande Fratello 2024 un gossip travolge Mirko Brunetti e indispettisce Perla Vatiero. La concorrente, nel corso della diretta di questa sera, viene informata da Alfonso Signorini di una festa a Napoli al quale il fidanzato ha partecipato, e della quale sono state pubblicate alcune foto dal settimanale Chi. Tali foto, in particolare, immortalano Mirko in compagnia di Shaila Gatta, ex Velina di Striscia la Notizia: i due chiacchierano e sorridono, ma non c’è nulla di più.

Alla festa era presente anche Angelica Baraldi, ex gieffina di questa edizione e grande amica di Mirko. A detta di Signorini, Angelica si sarebbe addirittura interposta tra lui e Shaila per evitare contatti troppo fisici. La Baraldi però ridimensiona l’accaduto e tranquillizza Perla: “Stiamo esagerando, non l’ho separato da lei, ma Mirko non sta facendo niente di strano“.

Perla Vatiero indispettita, Mirko Brunetti la rassicura: “Sto aspettando solo te“

Tuttavia Perla Vatiero è parsa indispettita soprattutto da un dettaglio nel look di Mirko Brunetti, che nelle foto è stato ritratto con la giacca elegante ma senza una maglietta sotto. “Noto un cambiamento“, commenta amara ed ironica allo stesso tempo, poi aggiunge: “Lui è così, ma anche meno dai“. Poi, dopo alcuni secondi di silenzio dovuti all’evidente imbarazzo, la concorrente si rivolge sarcastica a Signorini: “Va bene Alfonso, vuoi farmi innervosire questa sera, ho capito…“.

Accortosi della situazione tesa e delicata venutasi a creare, Marco Maddaloni interviene e, così come Angelica Baraldi, rassicura Perla: “La festa era a Napoli e tu sai che Mirko a Napoli non può mai fare nulla, per questo stai serena. Ti ama e sta spesso con me e Angelica“. Il gossip su Mirko ha destabilizzato Perla Vatiero, la quale commenta amaramente: “Stasera mi sentivo in ansia, agitata, infatti non mi sbaglio mai“. Ci vogliono infine le parole rassicuranti di Mirko dallo studio per ridimensionare il pettegolezzo e riportarle il sorriso: “Perlì, sto aspettando solo te“.











