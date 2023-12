Mirko Brunetti, toccante lettera di compleanno per Perla al Grande Fratello 2023/ “Per te ci sarò sempre”

La lettera di Mirko Brunetti dedicata a Perla commuove i fan: “Sono cambiate tante cose, ma per te ci sarò sempre”

Mirko Brunetti ha scritto una bellissima lettera per Perla Vatiero. Una lettera che avrebbe voluto consegnarle il giorno del suo compleanno, ma evidentemente non è stato possibile. Così, durante la diretta serale del Grande Fratello 2023, Mirko coglie la palla al balzo per leggere a perla le sue parole. “Mentre ti scrivo è il tuo compleanno, il primo così lontani. […] In un anno sono cambiate così tante cose che sembra passata una vita, eravamo diversi e schiacciati da una situazione che era più grande di noi che ci ha allontanati”, il pensiero scritto da Mirko nella sua dolce lettera per la Vatiero. Gli occhi di Perla, che ascolta Mirko in collegamento, la dicono lunga sulla mole di emozioni che la travolgono.

“Finalmente ti vedo un po’ pazza, felice e spensierata, una parte che hai tenuto nascosta a tutti. Ti ho vista pensierosa – prosegue ancora Mirko Brunetti – ma ora pensa a goderti questo viaggio, tantissimi auguri per il tuo compleanno e sappi che per te ci sarò sempre”, la promessa dell’ex concorrente del Grande Fratello.

“Dopo cinque anni è il primo che passiamo lontani, l’ultimo litigammo”, ricorda invece Perla. “A me fa piacere il suo pensiero, questo è un giorno che ho sempre trascorso con ansia e nervosismo, lui è sempre stato molto bravo a rendere ogni compleanno perfetto”, sottolinea emozionata la concorrente. Alfonso Signorini, per rincuorarla, le promette di consegnarle entro stasera la lettera scritta da Brunetti.











