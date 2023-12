Mirko Brunetti tra Perla Vatiero e Greta Rossetti/ Lui ammette: “In questo momento ho tanta confusione ma…”

Mirko Brunetti confuso tra Perla e Greta

Tra i protagonisti del Grande Fratello 2023 c’è sicuramente Mirko Brunetti che, con la situazione sentimentale che sta vivendo, sta appassionando sempre più il pubblico del reality show. Entrato nella casa con una situazione in bilico, Mirko si è ritrovato a dover convivere prima con Perla Vatiero, l’ex fidanzata e poi con Greta Rossetti, la fidanzata che ha deciso di chiudere la loro storia prima di varcare la casa come concorrente. Convivendo con entrambe, Mirko ha ammesso di trovarsi in una situazione molto complicata e di non sapere effettivamente come comportarsi.

“In questo momento ho tanta confusione. Mi devo prendere del tempo per distaccarmi da entrambe le situazioni. Altrimenti diventa tutto difficile. Questo lasciando perdere che posso avere dei sentimenti. Poi non mi viene più nulla spontaneo. Penso troppo. Nel senso che magari dico ‘no questo non lo posso fare perché c’è Perla’. Poi non voglio nemmeno essere ambiguo perché non lo sono affatto. Non voglio fare del male a nessuno. Non mi sento spensierato o fluido. Quindi per questo cercherò di stare con me stesso”, lo sfogo di Mirko con Vittorio.

Mirko Brunetti e il sentimento per Greta Rossetti

Pur essendo confuso, Mirko Brunetti, durante la conversazione con Vittorio, ha ammesso di provare ancora un sentimento per Greta Rossetti. “Certo, sono due situazioni diverse. Io e Greta siamo nella stessa situazione. Perché provo qualcosa, tra noi il sentimento c’è, ma vuoi o non vuoi, la situazione blocca, c’è l’orgoglio, ci sono io che mi blocco per Perla. Non posso negarlo. Per me sono tutte chiavi di lettura e non è facile affrontare. Per questo mi vedete più silenzioso. Adesso mi sento bloccato anche nel fare il caffè a una delle due. Spero che poi la situazione si sblocchi“, le parole di Mirko.

Infine, non ha negato di essere dispiaciuto per ciò che gli altri potrebbero pensare di Greta: “Poi mi dispiace se qualcuno pensa che Gre sia quello che non è. Da fuori può sembrare una ragazza superficiale ma è molto altro… affettuosa e dolce. In coppia si spende davvero tanto. Posso dire soltanto cose belle su di lei. Però vuoi o non vuoi adesso la situazione è quella che è”, conclude come riporta Biccy.











