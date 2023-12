Mirko Brunetti tronista a Uomini e Donne dopo il Grande Fratello?/ “Non è da escludere”: l’indiscrezione

Mirko Brunetti nuovo tronista a Uomini e Donne? Spunta l’indiscrezione dopo il Grande Fratello 2023

Da Temptation Island al Grande Fratello 2023 il passo è stato breve per Mirko Brunetti. Peccato che l’arrivo prima della sua ex Perla Vatiero, poi di Greta Rossetti – ormai anche lei sua ex – abbia scombussolato il suo percorso, che si è concluso con un’eliminazione a poche settimane dall’ingresso. Il passo però potrebbe essere altrettanto breve dal Grande Fratello a Uomini e Donne.

Mentre il dating show di Maria De Filippi si avvia alla pausa natalizia, già si pensa alla presentazione dei prossimi tronisti, che andranno ad affiancare Ida Platano subito dopo le scelte di Brando e Cristian. E il nome di Mirko Brunetti, a quanto pare, circola tra gli addetti ai lavori. L’ex gieffino potrebbe dunque essere uno dei nuovi protagonisti sul trono di Uomini e Donne.

Mirko Brunetti contattato da Maria De Filippi per il trono? Lui al momento tace

L’indiscrezione arriva da Lorenzo Pugnaloni, che sottolinea come la possibilità della partecipazione di Mirko Brunetti al dating show di Canale 5 non sia affatto da escludere per la seconda parte del programma. Maria De Filippi potrebbe dunque aver già contattato Mirko per una possibile partecipazione, d’altronde ora il giovane imprenditore è single. Lui stesso ha chiarito che le storie con Perla e Greta sono ormai un capitolo chiuso, argomento affrontato anche con le dirette interessate in un confronto avuto al Grande Fratello. Col cuore libero e ancora sulla cresta dell’onda televisiva, Mirko, al momento, non ha commentato la notizia, dunque non c’è alcuna smentita, né tantomeno conferma, anche se questa seconda potrebbe arrivare solo con la sua presentazione a Uomini e Donne e non prima.











