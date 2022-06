Mirko Gancitano, buon esordio come inviato a Camper su Rai 1/ Racconta l’Italia al fianco di Roberta Morise

Mirko Gancitano, ottimo esordio per l’inviato nella trasmissione Camper di Rai 1

Camper è il nuovo programma estivo di Rai 1, che prende il posto di È sempre mezzogiorno. Condotto da Tinto e Roberta Morise, con la partecipazione in studio di Federica De Denaro, lo show ha preso il via lo scorso 6 gennaio e annovera nel cast anche un volto ormai molto noto di Mediaset: Mirko Gancitano. Dopo la sua avventura a La Pupa e il Secchione show 2022 nei panni di secchione, il fidanzato di Guenda Goria torna a mettersi alla prova e lo fa ottenendo subito grandi risultati.

Che fosse un appassionato di viaggio lo si era capito dalla scorsa estate, quando insieme alla futura moglie Guenda Goria ha promosso, a bordo di una Panda, l’Italia. Un’esperienza che l’amata coppia ripeterà anche questa estate, condividendola attraverso i loro social. La passione per i viaggi e l’ormai presa di coscienza col mezzo televisivo lo rendono ormai un ottimo elemento nello show che ritrova Roberta Morise conduttrice dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi.

Mirko Gancitano, i prossimi progetti con Guenda Goria

La missione di Mirko Gancitano in ‘Camper’ è raccontare i luoghi, alla scoperta dei quartieri e degli scorci più belli d’Italia, il tutto arricchito da storie che cambiano di puntata in puntata. Un racconto giovane e chiaro che racconta il viaggio dell’Italia senza meta, un viaggio che Mirko scopre luogo dopo luogo. Un cast che sta, insomma, ottenendo già ottimi risultati (la puntata del 9 gennaio ha conquistato oltre 1 milione e 330 mila telespettatori!)

Mirko Gancitano però non si ferma qui. Come accennato è pronto a ripartire anche insieme alla sua futura moglie Guenda Goria per promuovere l’Italia e le sue bellezze nel format dello scorso anno che, probabilmente, diventerà un documentario seriale di 5/10 puntate che uscirà tra prossimo autunno e inverno. Insomma, un’estate d’oro per Mirko!

