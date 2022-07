Mirko Gancitano, fidanzato Guenda Goria: rompe il silenzio dopo il ricovero di lei/ “Vita mia, andrà bene…”

Il messaggio di Mirko Gancitano, il fidanzato di Guenda Goria

Mirko Gancitano, il fidanzato di Guenda Goria, affida ad Instagram tutto il suo amore per la compagna, ricoverata d’urgenza in ospedale per una gravidanza extrauterina. A causa delle regole anticovid, Mirko, così come mamma Maria Teresa Ruta, non possono stare fisicamente vicini a Guenda Goria a cui ha deciso di dedicare delle dolcissime parole sui social. “Vita mia, andrà tutto bene, tu sai. Sono qui e ci sarò sempre. Ti amo tanto”, ha scritto l’ex concorrente de La pupa e il secchione.

Mirko, inoltre, ha voluto ringraziare tutte le persone che, in un momento difficile, stanno dimostrando a lui e a Guenda sostegno e affetto. “Grazie per tutti i messaggi di vicinanza. Dobbiamo ancora capire bene delle cose. Siamo accanto a Guendina con tutto l’amore del mondo. Appena potremo vi diremo. Grazie mille”. ha scritto tra la storie di Instagram.

Mirko Gancitano e Guenda Goria: il desiderio di un figlio

Tra le storie del proprio profilo Instagram, spiegando cosa le è accaduto, Guenda Goria ha raccontato che lei e il fidanzato Mirko Gancitano stanno provando ad avere un figlio. Tuttavia, la figlia di Maria Teresa Ruta aggiunge di non essersi accorta della sua situazione “avendo avuto il ciclo dieci giorni fa”.

Innamoratissimi, uniti e sempre più complici, Guenda e Mirko sognano una famiglia insieme ed ora sono pronti ad affrontare l’ennesima prova della vita. La coppia che, con la loro semplicità e il loro amore ha conquistato l’affetto dei followers, promette così di aggiornare di aggiornare presto tutti sulla situazione.

