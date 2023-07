Mirko Gancitano, la risposta alla lettera di Guenda Goria/ “Con o senza bambino, vuoi sposarmi?”

Guenda Goria e la commovente lettera per Mirko Gancitano dopo l’operazione

Essere personaggi pubblici, noti al pubblico televisivo, implica chiaramente un’esposizione mediatica che può spesso e volentieri chiamare in causa anche la vita privata. Altrettanto spesso sono proprio i protagonisti del piccolo schermo a scegliere di aprire le porte del proprio privato per mandare messaggi importanti dal punto di vista della sensibilizzazione. Da questo punto di vista, Guenda Goria si è spesso mossa in prima linea ed è tornata a farlo di recente raccontando dell’impossibilità di avere figli in maniera naturale.

In seguito ad una patologia piuttosto ostica, Guenda Goria ha infatti avuto la forza di raccontare tutte le paure e ipocondrie legate al sogno di diventare madre. La figlia di Maria Teresa Ruta ha infatti svelato di poter dare alla luce un figlio unicamente ricorrendo ad una fecondazione assistita a causa dell’endometriosi e dell’operazione d’urgenza subita per una gravidanza extrauterina. Partendo da questo toccante argomento, Guenda Goria ha commosso con una lettera aperta scritta a Mirko Gancitano; l’uomo con il quale condivide l’amore da più di due anni.

Nella lettera scritta a Mirko Gancitano, Guenda Goria ha palesato senza remore tutte le sue paure non solo nel merito della gravidanza, ma anche in riferimento al rapporto con il suo compagno. Dai timori sulla progettualità, a quelli sull’eventualità che l’uomo possa non accettare la sua condizione. Le toccanti parole della figlia di Maria Teresa Ruta non sono passate inosservate al suo compagno che – come riporta Isa e Chia – tra le pagine di DiPiù ha deciso di rispondere con parole d’amore. “Io sono pronto a fare la mia parte; non ho nessun problema a tentare anche questa strada“.

Mirko Gancitano ha celebrato tutto il suo amore per Guenda Goria tra le pagine di DiPiù, al netto di tutte le paure ostentate dalla donna rispetto al sogno di una gravidanza e al rapporto d’amore. “Ci tengo a sottolineare che una coppia può essere felice con o senza figli, dunque non vivere questa scelta con ansia. Io sarò sempre al tuo fianco”. Il fidanzato di Guenda Goria ha poi aggiunto: “Mi hai anche scritto che non ho fissato la data per il nostro matrimonio perché non sono più sicuro di stare con te. Non è così Guenda, volevo solo aspettare un momento più sereno e dunque sono qui a rinnovarti la mia proposta. Con o senza bambino, vuoi sposarmi Guenda?“.











