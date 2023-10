Mirko Gancitano proposta di matrimonio a Guenda Goria a La volta buona/ Sorpresa in studio

Mirko Gancitano chiede a Guenda Goria di sposarlo in diretta: la romantica proposta

Mirko Gancitano, ospite insieme a Guenda Goria a La volta buona di Caterina Balivo, ha fatto una romantica proposta di matrimonio. “Questi ragazzi vorranno mettere su famiglia?” chiede la conduttrice; a questo punto, Gancitano dichiara: “Assolutamente sì, la proposta? Ci sarà… molto presto“.

Dopo un attimo di suspense, il conduttore televisivo riprende: “Magari anche oggi. Magari c’è la band che mi può dare una mano. Caterina il tuo programma si chiama la volta buona” afferma l’attore prendendo Guenda per mano: “Io vorrei che oggi sia la volta buona. Noi ci siamo già sposati in via spirituale a Santo Domingo, non ci siamo sposati in chiesa come piacerebbe a me, magari nella mia Terra, la mia Sicilia. E quindi quale momento migliore, con la Maria Teresa in collegamento e il tuo papà che sicuramente ci starà guardando, per chiederti se vuoi sposarmi“. A questo punto, Gancitano si è inginocchiato mettendo al dito dell’ex gieffina un bellissimo anello.

Maria Teresa Ruta ‘benedice’ le nozze tra Mirko e Guenda Goria: “Sono felicissima”

Maria Teresa Ruta, in collegamento a La volta buona dopo l’infortunio a Tale e Quale Show, ha commentato a caldo la proposta di matrimonio di Mirko Gancitano a sua figlia Guenda Goria: “Io ho amato Mirko dal primo giorno che l’ho incontrato“.

La giornalista televisiva ha dichiarato: “Voglio fare la nonna” per poi abbandonare il collegamento. Insomma, la coppia deve ormai organizzare le nozze: “Mirko è un ragazzo di una dolcezza e un romanticismo…” afferma Guenda con gli occhi ancora luci dalla proposta che non si aspettava. Al momento, ovviamente, la coppia non ha ancora previsto una data precisa che comunicherà nei prossimi mesi.

